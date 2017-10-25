الزراعة: الموافقة على تخصيص مساحات لإقامة 2143 مشروعًا على مستوى الجمهورية

كتب - أحمد مسعد:

قالت وزارة الزراعة، إن عدد مشروعات المنفعة العامة، التي تم الموافقة على تخصيص مساحات من الأراضي لإقامتها، منذ بداية 2016، وحتى الآن بلغ حوالي 2143 مشروعا على مستوى الجمهورية.

وأشارت الوزارة -في بيان اليوم الأربعاء- إلى أن المشروعات التي تم إصدار الموافقات لها، من بينها حوالي 1272 مدرسة تعليم أساسي وثانوي فني وعام ومعهدا أزهريا، فضلا عن 373 مشروع محطة صرف ومعالجة ومد خطوط وخط ناقل للصرف الصحي ومحطات مياه للشرب وغرف مأخذ مياه مرشحة، ومصرف قاطع لمياه الرشح، في القرى بالمحافظات المختلفة.

وأوضح البيان أن ضمن المشروعات التي تم الموافقة على تخصيص مساحات لها بالتنسيق مع الجهات صاحبة الشأن، 75 مركز شباب وناديا رياضيا، و75 وحدة صحية وبيطرية وإسعاف وطب أسرة ومستشفى، وكذلك 40 محطة توزيع كهرباء وتخفيض الضغط، و36 مسجدا، و15 مبنى إداريا ومجمع مصالح وخدمات، 8 مبان للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، و10 مكاتب للبريد، فضلا عن 27 مشروع مد خط غاز طبيعي ومازوت، و37 مشروع وحدات سكنية وإسكان اجتماعي و19 نقطة شرطة ومرور ومطافئ.

من جهته، قال الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ذلك يأتي في إطار تحفيف العبء عن كاهل المواطنين، والمساهمة في خطط الدولة وتوجهاتها، في التيسير على المواطنين وإتاحة الخدمات لهم، خاصة في المناطق النائية، والمساهمة أيضا في علاج أزمة زيادة كثافة الفصول والطلب على زيادة عدد المدارس.