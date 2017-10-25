"التنظيم والادارة": تشكيل لجان للتفتيش على مديريتي الصحة والتعليم بالقاهرة

القاهرة – (أ ش أ):

قرر المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالتنسيق مع اللواء عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، تشكيل لجنتين من أعضاء الجهاز للتفتيش على مديريتي الشئون الصحية والتربية والتعليم بمحافظة القاهرة؛ لمطابقة أعداد العاملين بالمديريتين طبقًا للواقع الفعلي والأعداد المدرجة بقاعدة العمالة والأجور بالجهــــاز.

وأوضح أنه تبين للجهاز عند مراجعة البيانات الواردة له من المديريتين وجود اختلافات في أعداد العمالة المدخلة على قاعدة العمالة والأجور، مشيرا إلى أن اللجنتين ستعرضان تقريرا عليه بنتائج أعمالهما متضمناً البيانات والأعداد الصحيحة وكذلك المسئول عن وقوع هذا التضارب لكي يتم محاسبته جراء تقصيره في أداء عمله .

وأكد أن الجهاز لن يتهاون مع أي مقصر في القيام بالأعمال التي تتطلبها الدولة، موضحًا أن الجهاز حريص على أن تكون كافة بيانات العاملين دقيقة وصحيحة ومتفقة مع الواقع الفعلي خاصة وأن صحة البيانات ودقتها لها أكبر الاثر في المساهمة في اتخاذ القرارات الصحيحة .