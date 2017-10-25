استبعاد شيخ معهد بسوهاج وفصل 3 طلاب بسبب "الرقص داخل الفصل"

كتب ــ محمود مصطفى:

قرر الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، استبعاد شيخ معهد شطورة بمحافظة سوهاج وعدد من المدرسين، وفصل 3 طلاب؛ لخروجهم عن الانضباط والالتزام بالسلوكيات اللائقة بالرقص داخل الفصل.

كانت إحدى القنوات الفضائية، عرضت أمس الثلاثاء، فيديو يوضح رقص الطلاب داخل فصل بمعهد شطورة الأزهري بمحافظة سوهاج.

وتفقد وكيل الأزهر، معاهد الفيوم الأزهرية بمحافظة سوهاج، واطمأن على سير الدراسة بكافة المراحل التعليمية، ووجه بصرف مكافأة لشيخي معهد الفتيات الابتدائي والإعدادي الثانوي والعمال في المعهدين لنظافة المعهد وانتظام الدراسة وارتفاع مستويات الطالبات.

وقال شومان، في بيان اليوم الأربعاء، إن جولات التفتيش على المعاهد ستستمر وستتخذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمقصرين حتى تنضبط العملية التعليمية.

وكان وكيل الأزهر، قد أصدر قرارا قبل أسبوعين بفتح تحقيق موسع يشمل كافة المناطق الأزهرية لتحديد المسؤولية تجاه تردي حالة العديد من المعاهد الأزهرية.

وكلف شومان أعضاء المكتب الفني لوكيل الأزهر، بالمشاركة في المرور يوميا على المعاهد والمناطق والتفتيش للتأكد من تحقيق الانضباط في العمل.