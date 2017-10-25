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المتهم بزرع عبوة هيكلية داخل وحدة مرور الحوامدية: "كنت عاوز أكل عيش"

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مصراوي Masrawy

المتهم بزرع عبوة هيكلية داخل وحدة مرور الحوامدية: "كنت عاوز أكل عيش"

11:28 ص الأربعاء 25 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:
كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات، عن تفاصيل القبض على المتهم بزرع عبوة هيكلية داخل وحدة مرور الحوامدية، منذ أسبوعين.
المصادر أكدت أن المتهم يدعى "طارق"، في العقد الثالث من العمر، فني كاميرات، اعتاد الجلوس مع أفراد الشرطة العاملين بالوحدة والقائمين على الحراسة بشكل دائم.
وأشارت المصادر، إلى أن المتهم على دراية بكافة مخارج ومداخل الوحدة، وأماكن تواجد أفراد الخدمة على مدار ساعات العمل، مما ساعده في اختيار توقيت ومكان وضع العبوة.
اعترافات المتهم حملت مفاجأة إذ أرجع سبب إقدامه على تلك الفعلة لإجبار المسؤولين عن الوحدة على زيادة عدد كاميرات المراقبة، ومن ثم الاستعانة به في تركيبها وأيضًا عمليات الصيانة "كنت عاوز أكل عيش".
مصدر مسؤول بوحدة المرور كشف عن مفاجأة، بأن المتهم وضع العبوة في مكان مواجه لكاميرا مراقبة، لافتًا بأنه تم التعرف عليه عقب تفريغ محتوى الكاميرات بقوله "الكاميرا كانت فوق دماغه".
كانت مأمورية من ضباط الأمن الوطني بالتنسيق مع مباحث الحوامدية، قد ألقت القبض على المتهم من خلال التحريات وبعض المشاهدات.
العبوة هيكلية عبارة عن 6 بطاريات وبوردة بمكثف، موصلة بأسلاك كهربائية تم لفها بلاصق داخل كيس بلاستيك، وتبين بالفحص سلبية البلاغ، وتمكن خبراء المفرقعات من تفكيك العبوة بواسطة مدفع المياه، وأن الهدف منها إثار الذعر بين المترددين على الوحدة والعاملين فيها.

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