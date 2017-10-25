زحام مروري أعلى كوبري أكتوبر بسبب تعطل سيارة

كتب - علاء عمران:

تسبب تعطل سيارة ملاكي في ظهور كثافات مرورية أعلى كوبري أكتوبر، مما أدى إلى توقف حركة المرور للقادم من مدينة نصر وفى طريقه إلى رمسيس.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من غرفة النجدة، بوجود عطل سيارة على كوبري أكتوبر، وعلى الفور أمر اللواء علاء متولي، مدير المرور، بانتقال الخدمات المرورية.

انتقل على الفور رجال المرور لتسيير حركة السيارات، وقامت أوناش المرور بإنزالها من أعلى الكوبري.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.