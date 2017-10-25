15 نوفمبر.. محاكمة مسئول بالخدمات البيطرية لإهداره مليون جنيه

كتب- محمود الشوربجي:

حددت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، جلسة 15 نوفمبر المقبل لبدء محاكمة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة بعد ثبوت تورطه في إهدار أكثر من مليون جنيه.

أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 343 لسنة 59 قضائية عليا، أن ( ع.ي.ع)، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية (وكيل وزارة)، خالف القانون والقواعد والتعليمات المقررة ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة، وارتكب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة مما ترتب عليه إهدار أكثر من مليون جنيه.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم لم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عدم سداد شركة "جرين فالي"، التأمين النهائي المقدر بـ10% من القيمة الإيجارية للأرض الزراعية المسلمة إليها من قطاع الإنتاج الزراعي ومساحتها 2075 فدانًا في المواعيد المقررة قانونًا بإجمالي مليون و6601 جنيه، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحكمة التأديبية العليا لمحاكمته وفقًا للمادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.