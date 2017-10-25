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توقعات الأبراج :الحمل "اليوم جيد لتحقيق أهدافك" والعقرب "تغيير جذري ينتظرك"

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مصراوي Masrawy

توقعات الأبراج :الحمل "اليوم جيد لتحقيق أهدافك" والعقرب "تغيير جذري ينتظرك"

08:01 ص الأربعاء 25 أكتوبر 2017

توقعات الأبراج :الحمل "اليوم جيد لتحقيق أهدافك" وا

كتب مصراوي:

نرصد لك توقعات النجوم والأبراج وفقاً لما ذكره موقع "horoscope":

برج الحمل:

اليوم جيد لتحقيق أهدافك، يمكنك الاستفادة من بدء مشاريع جديدة الآن.

 

برج الثور:

الدافع الإبداعي لديك مرتفع اليوم. وينتظرك سفر لمسافات طويل، يمكنك الاستمتاع به.

 

:

اليوم جيد للتحرك في عدة اتجاهات لإنجاز مشاريع جديدة.

 

:

لا تتردد في توجيه الآخرين، ذلك من شأنه مساعدتهم في التقدم إلى الأمام، لأن لديك القدرة على رؤية الأشياء التي قد لا يلاحظها الآخرين.

 

برج الأسد:

تحصل اليوم على المال الوفير الذي ستكسبه من مشروع أو  بمشاركة الآخرين.

 

:

من المرجح اليوم أن تكون حاد الطباع، لكن تعمل قواك الفكرية بشكل جيد، وتشعر اليوم أنك ثرثارا أكثر من المعتاد وتريد مشاركة أفكارك مع الآخرين. التفاؤل والحماس يميزان يومك.

 

برج الميزان:

تشعر أنك تحتاج لبعض التغييرات في منزلك. كما أن قوى الإقناع لديك في أعلى مستوياتها.

 

:

يوجد تغيير جذري من نوع ما في حياتك اليوم. قد لا تسير الأمور بشكل جيد إذا لم تغتنم الفرص المتاحة.

 

برج القوس:

اليوم تمتلك طاقة كبيرة لتحقيق النجاح الوظيفي والمالي. كما أنه مناسب لاكتمال مشاريعك.

 

برج الجدي:

كل الدلائل تشير إلى أنك سوف تتقدم بسرعة أكبر نحو أهدافك.

 

:

إذا كنت تفكر في الدراسة، اليوم هو الأفضل لذلك. خيالك أكثر اتساعاً من المعتاد ولديك العديد من الأفكار، ضعها قيد التنفيذ.

 

:

اليوم هو الأفضل لمحادثة الأصدقاء ودعوتهم.

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مصراوي Masrawy

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