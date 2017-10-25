توقعات الأبراج :الحمل "اليوم جيد لتحقيق أهدافك" والعقرب "تغيير جذري ينتظرك"
توقعات الأبراج :الحمل "اليوم جيد لتحقيق أهدافك" والعقرب "تغيير جذري ينتظرك"
08:01 ص الأربعاء 25 أكتوبر 2017
توقعات الأبراج :الحمل "اليوم جيد لتحقيق أهدافك" وا
كتب مصراوي:
نرصد لك توقعات النجوم والأبراج وفقاً لما ذكره موقع "horoscope":
برج الحمل:
اليوم جيد لتحقيق أهدافك، يمكنك الاستفادة من بدء مشاريع جديدة الآن.
برج الثور:
الدافع الإبداعي لديك مرتفع اليوم. وينتظرك سفر لمسافات طويل، يمكنك الاستمتاع به.
اليوم جيد للتحرك في عدة اتجاهات لإنجاز مشاريع جديدة.
لا تتردد في توجيه الآخرين، ذلك من شأنه مساعدتهم في التقدم إلى الأمام، لأن لديك القدرة على رؤية الأشياء التي قد لا يلاحظها الآخرين.
برج الأسد:
تحصل اليوم على المال الوفير الذي ستكسبه من مشروع أو بمشاركة الآخرين.
من المرجح اليوم أن تكون حاد الطباع، لكن تعمل قواك الفكرية بشكل جيد، وتشعر اليوم أنك ثرثارا أكثر من المعتاد وتريد مشاركة أفكارك مع الآخرين. التفاؤل والحماس يميزان يومك.
برج الميزان:
تشعر أنك تحتاج لبعض التغييرات في منزلك. كما أن قوى الإقناع لديك في أعلى مستوياتها.
يوجد تغيير جذري من نوع ما في حياتك اليوم. قد لا تسير الأمور بشكل جيد إذا لم تغتنم الفرص المتاحة.
برج القوس:
اليوم تمتلك طاقة كبيرة لتحقيق النجاح الوظيفي والمالي. كما أنه مناسب لاكتمال مشاريعك.
برج الجدي:
كل الدلائل تشير إلى أنك سوف تتقدم بسرعة أكبر نحو أهدافك.
إذا كنت تفكر في الدراسة، اليوم هو الأفضل لذلك. خيالك أكثر اتساعاً من المعتاد ولديك العديد من الأفكار، ضعها قيد التنفيذ.
اليوم هو الأفضل لمحادثة الأصدقاء ودعوتهم.
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