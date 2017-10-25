جمال بخيت: «علشان تبنيها» تضر بالسيسي.. والمعارضة حاليا على الفيسبوك (حوار)

التحرير

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- نعيش حالة حرب حقيقية.. والإرهاب يستهدف إسقاط مصر

- رفضت كتابة أغانٍ عن نصر أكتوبر مرتين في عهد مبارك لأنني لا أمدح رؤساء

- آن الأوان لاجتثاث ورم الإخوان الخبيث.. ونظام مبارك خدعنا

- حماس وافقت على المصالحة الفلسطينية بسبب توقف التمويل القطري بعد حصار العرب لها

- أطالب بتحويل "الأزهر" إلى جامعة للدراسات العليا



في منزل بسيط يغلُب عليه الطراز النوبي، ومكتب تعلوه قصاصات من الورق ودواوين الشعر وكتب وروايات عن الحب والغناء، وصور تملأ الجدران لنجوم زمن الفن الجميل، وآلات للموسيقى فى كل مكان، التقينا الشاعر الكبير جمال بخيت لمدة ساعة ونصف، نستمع لرؤيته عن الواقع السياسي الذي نعيشه حالياً، ورؤيته لحال الفن والشعر والفكر والسياسة.

قصائده وأغانيه، التى كتبها على مدار السنوات الماضية والتى غلب على بعضها إسقاط على الأوضاع السياسية فى تلك الفترات، ساهمت فى وضع اسمه فى مقدمة كبار الشعراء، فلم ينس أحد "أوبريت مصر أم الدنيا قد الدنيا" الذى كتبه بعد 40 عاماً من نصر أكتوبر، وأغنية "مش باقي مني"، وقصيدة "دين أبوهم اسمه ايه"، وكلمات أغنية "تقدر تتكلم بلدي" فى فيلم الراحل يوسف شاهين وغيرها من الأغاني.

بخيت قال فى حواره لـ"التحرير" إن مصر تعيش حالة حرب حقيقية الهدف منها إسقاط الدولة بأكملها، مشددًا على ضرورة أن تخوض مصر معركة المواجهة بالفكر وهى المعركة الأهم فى الحرب مع التيارات المتشددة، مشيراً إلى أن المشاريع القومية التى تقوم الدولة بتشييدها تمثل"بصيص أمل" وسط التحديات التى تواجهها الدولة.

وأكد، أنه بصدد الانتهاء من روايته الأولى التى يتحدث خلالها عن الحب والغناء، مشيراً إلى أن رحيل الأبنودي وسيد حجاب كان بمثابة صدمة كبيرة له.. وإلى نص الحوار:



** بداية.. كيف تنظر للعمليات الإرهابية التى تستهدف الدولة مؤخراً وكان آخرها حادث اشتباكات الواحات؟

- من وجهة نظري، مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، تؤكد أن مصر تعيش حالة حرب حقيقية، ليس الهدف منها إسقاط الجيش أو الشرطة فقط ولكن إسقاط دولة بأكملها، وكافة المؤشرات تؤكد أن مصر نجحت خلال الفترة الماضية فى مواجهة تلك العناصر المتشددة الظلامية على المستوى العسكري بنسبة 100% بخلاف العملية الأخيرة، ولكن كل ما أطالب به أن نخوض حربًا فكرية كبرى بنفس شراسة حرب السلاح بدلاً من الغيبيات التى يغرق فيها المجتمع، فلدينا قنوات ننفق عليها مليارات لا تقدم أي برامج ثقافية، وأعتقد أن هذه هي أهم طرق المواجهة.

** تحديات عديدة تشهدها مصر حالياً سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، هل ترى المشهد بالغ التعقيد؟

- من يريد أن يقرأ الوضع فى مصر عليه أن يقرأ الصورة كاملة ومن جميع جوانبها، فالمنطقة العربية بُرمتها كانت تسير لعقود طويلة عكس التاريخ، فى الوقت الذى كان يسير فيه الآخرون للأمام فى اتجاه حريات أكثر وانفتاح اقتصادي أكبر، فكانت المنطقة العربية يغلب عليها التحول من الجمهورية إلى الملكية، بدليل أن كل رئيس كان يبحث عن تنصيب ابنه أو أحد أفراد أسرته رئيساً من بعده، فمبارك كان يُعد جمال مبارك، وصدام حسين يجهز قٌصي وعدي للمنصب، وحافظ الأسد كان يجهز بشار، والقذافي يهيئ الوضع لسيف الإسلام، فكان الأمر عجيباً وعبثياً ويفوق الخيال، وتعبير عن أن طبقة واحدة هى من تحكم وتصادر على حق الجميع.

وأؤكد أننا حينما نسترجع الكتابات الغربية وما ذكرته مراكز الأبحاث منذ سنوات نجد أنها تُبشر بما نراه الآن من مؤامرات فى المنطقة، حينما كانت تتحدث أنه سيتم تقسيم البلدان العربية إلى دول ودويلات صغيرة على أساس ديني وطائفي ومذهبي، فنحن نرى دولا تُمحى أمام أعيننا على وجه الأرض، فسوريا والعراق وليبيا واليمن لن يعودوا مثلما كانوا بعد تدميرهم، وبحاجة إلى عشرات السنوات لكي ينهضوا من كبوتهم، لاسيما فى ظل انتشار الكم الهائل من الميليشيات والتى تم صنعها من قوى متآمرة على المنطقة، وكل دولة تضم ما يقرب من 70 اسماً لمرتزقة تم تصنيعهم من أجهزة مخابراتية مختلفة، وتم إمدادهم بالدعم اللوجيستي والمادي بشكل كبير، والمطلوب فى ظل تلك المؤامرة أن تكون إسرائيل القوى الكبرى فى تلك المنطقة وأن تتحول أكبر دويلة في المنطقة لتكون أصغر من إسرائيل، وهذا ما نراه بأعيننا، فمصر هى الجائزة الكبرى للغرب والهدف الأسمى بالنسبة لهم، ولكن نحمد الله أن مصر لاتزال ثابتة وقوية فى ظل معركة الوجود التى تخوضها من تلك التيارات المتشددة.

فما نشهده فى تلك الأيام من حديث عن "اتفاق خفض التوتر" ما هو إلا محاولة جادة لتقسيم لسوريا، عبر استخدام أدوات عسكرية بدعوى منع أى هجرة من إدلب لتركيا، وأتساءل: من الذى اتفق على وجود الجيش التركي داخل محافظة أدلب؟، وأقولها صراحة سوريا يتم تقسيمها أمام أعيننا تحت مسمى "مناطق خفض التوتر"، لذلك إذا لم نضع ما يحدث فى الاقليم أمامنا ونحن نتحدث عن مصر فإننا نجتزئ الصورة.



** إذن تقصد من حديثك أن ماحدث لمصر خلال السنوات الماضية كان جزءًا من المؤامرة؟

-حينما تحركت الشعوب فى 2011، كان هناك ثوار يبحثون عن حقوق مشروعة وفى نفس الوقت كان هناك متآمرين لاستغلال الثورة، والأمران تحققا بالفعل، لذلك أؤكد أن وجود الثورة ودوافعها المشروعة ووجود المؤامرة أيضاً فى نفس الوقت، أدى إلى ما تشهده مصر حالياً لأول مرة فى تاريخها الحديث، لذلك حين نحلل مايحدث فى سيناء نجد أنه شيء طبيعي وجزء من مشروع كامل يستهدف مصر وعرض من أعراض الظاهرة الموجودة فى الأقليم بأكمله، فنحن حالياً نجني الحصاد المُر لاتفاقية كامب ديفيد التى عارضها كثير من القوى الوطنية آنذاك، فمن كان يعلن عن موقفه وقتها برفضه الاتفاقية كان يتم وصفه بالخيانة، ولكن التاريخ أثبت أننا كنا على حق، فهناك من يسعى جاهداً أن تكون سيناء بلا سيادة، وبلا تنمية وفى عزلة للأبد، فما نحصده حالياً نتاج تراكمات سابقة.

**رغم الأزمات التى أشرت إليها فإن مصر نجحت خارجياً فى إتمام المصالحة الفلسطينية، فما دلالة ذلك؟

أعتقد أن دلالات هذا الأمر، تكمن فى أن حماس كانت تحصل على دعم قطري ولكن فى ظل هجوم البلدان العربية عليها وحصارها لها، بدا وأن هذا التمويل توقف، فكان من الطبيعي لدى حماس أن تغير من موقفها وسياستها، خاصة بعد أن خسرت أكبر قوة داعمة للشعب الفلسطيني وهى مصر لأسباب سياسية، ولكن بعد الموقف العربي تجاه قطر أرادت إصلاح الأمور، وأؤكد أن الجميع يعلم أن مصر هى البوابة الوحيدة لبناء الدولة الفلسطينية ودون قوة مصر وثقلها لن تكون هناك دولة فلسطينية، ولا يمكن تحت أي ظرف من الظروف إنشاء الدولة دون حضور عربي قوي ومؤثر، وأريد هنا أن أتساءل:ما الذى استفادته القضية الفلسطينية من موقف حماس خاصة بعد أن انكشف أنها ذراع عسكرية لجماعة الإخوان المسلمين؟، فحماس تعلم أنها فى طريق مسدود حاليا، والتحالفات تتغير يوماً بعد يوم، وينبغي علينا أن ننتظر لنرى المستقبل، وضمانات عدم خرق المصالحة.

** ظهرت مؤخراً حملة تحت مسمى "علشان نبنيها" لدعم ترشح السيسي لفترة ثانية، كيف تقرأ هذا الأمر؟

للأسف، أرى أن ظهور الحملة فى هذا التوقيت سيضر بالرئيس السيسي وسيؤثر عليه بالسلب، لأنه لم يُعلن حتى الآن عن أسماء المرشحين للانتخابات، وأرى أنه من المبكر أن تعلن حملة دعمها للرئيس السيسي وتستبق الجميع، فلا أحد ينكر أن الرئيس من حقه الترشح، وهذا أمر طبيعي، ولكن ليس من المنطقي أن تظهر حملة تطالب بدعم السيسي للترشح للانتخابات قبل فتح باب الترشح وإعلان أسماء المرشحين وغيرها من الإجراءات، فقد لا يرغب السيسي نفسه في الترشح لفترة ثانية، فيجب أن نترك للمواطن الحرية في الاختيار، وأن نترك تجربتنا الوليدة كي تنضُج.





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**هل ترى هناك معارضة حقيقية فى مصر الآن؟

المعارضة موجودة حتى الآن، وقد نراها بشكل أكثر وضوحاً فى وسائل السوشيال ميديا والفيسبوك أكثر منها فى الحركات السياسية وعلى مستوى الأحزاب، فكنا نتوسم فى أحزاب جديدة مثل الدستور والمصريين الأحرار وغيرهما أن يكون لهم دور كبير فى الحياة السياسية، ولكن نتيجة الانقسامات والخلافات الداخلية أثرت على حضورهم وعلى المشهد العام برمته، والحقيقة أن التحدي الكبير الموجود حالياً فى كون البعض يرى المعارضة السياسية حالياً وكأنها نوع من الترف، ولسان حالهم "هو إحنا فى أيه ولا أيه.. انتوا مش شايفين اللي بيحصل فى سوريا والعراق"، فأصبح هناك ضيق لدى قطاع عريض من المواطنين من فكرة المعارضة، لاسيما فى ظل المعارك الشرسة التى تخوضها الدولة ضد التنظيمات والجماعات الإرهابية المتطرفة.

**بكل صراحة، هل فشلت الدولة فى مواجهة الضغوطات المعيشية التى تواجه المواطنين؟

دعنا نتفق أننا نعيش حالياً فى مرحلة التناقضات، بمعني أن هناك قطاعات كبيرة من الناس لديها حالة ضيق عام من السياسات الاقتصادية الطاحنة التى تتخذها الحكومة، والتى نتج عنها تراجع قيمة العملة بشكل كبير وزيادة نسب ومعدلات التضخم لأرقام غير مسبوقة وفقد المدخرات نصف قيمتها، وهو ما جعل المواطن يشعر بضغوطات معيشية كبيرة جعلت هناك حالة استنكار فى المجتمع، ولكن على الجانب الآخر يرى المواطن التحديات التى تواجهها الدولة فى مواجهة الإرهاب بعينيه وليس على شاشات التلفزيون، فالمأساة تتكلم معه، وبالتالي يشعر المواطن أنه أمام خيارين ضغوط اقتصادية وظروف معيشية طاحنة فى مواجهة تحديات أمنية وعمليات إرهابية تواجهها الدولة، وهناك نماذج أخرى تبرز تلك التناقضات منها على سبيل المثال أننا مجتمع يضم بداخله أكبر عدد من المحجبات وأصحاب اللحى ونقول طوال الوقت إننا مجتمع التقوى والتدين، ولكن فى نفس الوقت نحن من أكبر دول العالم فى نسب التحرش، فالشعب أصبح يعاني من أزمات نفسية وفكرية عميقة بحيث يبدو للناظر من الخارج أن يقول "هل هم شعب متدين بطبعه، أم شعب متحرش"، وأعتقد أن تلك الأسباب نتيجة سياسات تراكمية سابقة منذ السبعينيات نجنيها حالياً، فمنذ عصر الرئيس الراحل أنور السادات ونحن فى مرحلة انحدار على كافة المستويات وأصبحنا نسمع عن مفردات تُستغل تحت مظلة الدين مثل نكاح الميتة والرضيعة وغيرها من الفتاوي الشاذة، لذلك فنحن نعيش مرحلة تناقضات مريعة، ولكن لايستطع أحد أن ينكر أن هناك شعاع أمل وسط كل تلك التحديات.



**أشرت إلى أن هناك بصيص أمل رغم التحديات التى تشهدها الدولة، ماذا تقصد؟

أقصد المشاريع التى نراها تُشيد كل يوم، طوال عمرنا نشكو كمصريين من أننا نعيش على مساحة 4% وحالة الزحام لم يعد أحد يتحملها، فحينما نفكر فى تشييد مشروعات قومية عملاقة فهذا بُعد عظيم والتحرك فيه مسألة حياة أو موت، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة أمر فى غاية الأهمية فى ذلك التوقيت، بغض النظر عن اسمها، لأنني أرى بكل صراحة أننا لدينا فقر فى مسألة اختيار الأسماء، لذلك أؤيد بشدة اتجاه الدولة حالياً لخلق ظهير جديد يفتح الآفاق نحو خلق المزيد من فرص العمل للأجيال الجديدة وينقل العمران لأماكن أخرى، لأن مصر لو استمرت بهذا الشكل فإن معدلات الجريمة ستزيد، فالمدن الجديدة مسألة حياة أو موت لتوسيع شرايين المجتمع، من أجل أن نستوعب هذه الزيادة، فلا توجد أولوية مقدمة على أخرى، فالمشروعات القومية قضية مطلوبة بجانب الصحة والتعليم، لا وقت للصبر على المدن الجديدة، لأن مصر بحاجة إلى بناء مدن جديدة تستوعب أعدادًا كبيرة، ولكن الفكرة الأحادية المتعلقة بضرورة الاهتمام بالتعليم والصحة فقط فهذا أمر خاطئ، فصانع القرار فى هذه المرحلة فى أزمة حقيقية ويحارب على 20 جبهة، يحارب على جبهة الإقليم الذى ينهار حالياً و يحارب على الجبهة الداخلية، ولا أقصد بصانع القرار السيسي فقط ولكن أي شخص يكون صانع القرار فى مصر حالياً، فهي حروب مفروضة على صانع القرار المصري فى ذلك الوقت، قد تأخذ من الرصيد وقد تضيف إليه، هناك معارك مفروضة علينا حالياً ويجب أن نخوضها.

**كتبت واحدة من أشهر قصائدك تحت عنوان "دين ابوهم اسمه ايه" وكنت تقصد الإخوان بها، هل تؤيد التصالح معهم؟

أريد أن أؤكد، أن تلك القصيدة لم تكن ضد جماعة الإخوان وحدها، ولكن أيضاً ضد الفاسدين الذين نهبوا مصر وقزموها وأفقروا شعبها، ولكن النصيب الأكبر كان للإخوان المسلمين، فنحن أمام فرصة تاريخية كي نلفظ هذا الورم الخبيث بشكل نهائي، وحانت الفرصة التاريخية لكى نجتث هذا الورم من جذوره، لأنهم أظهروا عداء لمصر بأكملها وقتلوا المصريين فى المساجد والكنائس والجيش والشرطة والشعب وخانوا مصر، وأقولها صراحة نظام مبارك خدع المصريين وأظهر أن الإخوان فصيل سياسي بدليل إشراك 88 نائباً منه فى البرلمان فى الوقت الذى كان يقضي فيه على الأحزاب السياسية الأخرى، وكان يترك الثروات الخاصة لسيطرة الإخوان، فنحن عشنا خديعة كبرى وتم كشفها، وآن الأوان أن نجتث الإخوان لأنهم لايؤمنون بمصر، وهذا لن يحدث إلا من خلال الفكر البديل، لايصح أن نأتي بالسلفيين للقضاء على الإخوان، وأريد أن أؤكد أن الأزهر ليس قرآنا ولكنه مؤسسة تخطئ وتصيب، فلا يصح أن يكون لدينا تعليم مدني وآخر ديني، لأن التعليم المصري بشكله الحالي ينتج شعوباً متباينة فى مجتمع واحد، فمن قتلوا النائب العام كلهم كانوا خريجي الأزهر، وأقولها صراحة "مفيش حاجة اسمها تعليم ديني فى دولة تريد أن تتقدم للأمام، في حاجة اسمها تعليم للجميع، الأزهر يجب أن يتحول إلى جامعة للدراسات العليا، عايز تعمل رسالة دكتوراه فى الفقه التحق بجامعة فى الدراسات العليا وهذا ليس اختراعا ولكنه أمر متبع فى العالم كله، بحيث يصل الشخص إلى تلك الجامعة بعد أن يكون تأهل علميا واجتماعياً وثقافياً ونضج على كافة المستويات".



** أعلنت فى تصريحات سابقة لك أنك بصدد إعداد أول رواية عن الحب والغناء، ما تفاصيل ذلك؟

لم أنتهِ من كتابة الرواية حتى الآن، لأنني كنت مشغولا فى ذلك التوقيت بكتابة مسرحية جديدة.



** ماذا عن الفرقة الغنائية الجديدة التى تقوم بتأسيسها حالياً؟

أسست مع مجموعة من الأصدقاء شركة للإنتاج الغنائي سيعلن عنها قريباً للغاية، لتبني أصوات جديدة فى مجال الأغنية.



**لماذا تأخرت 40 عاماً لكتابة أوبريت "مصر أم الدنيا قد الدنيا" عن نصر أكتوبر؟

لأنني رفضت مخالفة ضميري، وكان وجهة نظري فى حرب أكتوبر أن هناك أبطالا فى المعركة وليس رؤساء فقط، حيث تعامل الجميع مع السادات على أنه صانع الحرب والسلام ومبارك على أنه صاحب الضربة الجوية، وكأنه لم يكن هناك أبطال آخرون، وحينما طُلب مني مرتين فى عهد الرئيس الأسبق مبارك إحداها من وزارة الإعلام رفضت الكتابة، لأننى لا أمدح رؤساء ولكنني اشترطت الإفراج عن البطولات لكتابة قصص عن تلك الملحمة التى قادها الجنود آنذاك، ولكن حينما عُرض عليّ الأمر مرة أخرى فى عهد عدلي منصور وبعد سقوط الإخوان لم تفرض عليّ جهة أي شروط، فوافقت على كتابة الأوبريت.



**هل حزنت حينما أعلن خالد يوسف اعتزاله العمل السياسي من أجل العودة للسينما؟

ما أعرفه جيداً ان خالد يوسف لم يعتزل السياسة، والدليل أنه لايزال عضوا فى مجلس الشعب، عاد إلى السينما والفن ولكن لايزال محتفظا بعمله السياسي حتى الآن.



**ما تفاصيل مشاركتك مع المخرج خالد يوسف فى فيلم "كارما"؟

كتبت أغنية فى الفيلم، وقد يكون هناك اتجاه لكتابة أغنية أخرى.



** كنت على صلة وطيدة بالراحل يوسف شاهين، ما أكثر المواقف الذى تتذكرها له معك؟

أتذكر فى إحدى المرات، طلب مني كتابة أغنية لأحد أفلامه، استمريت فى كتابتها لمدة 3 شهور، وحينما قابلته قال لي "مش ده الأغنية اللي أنا عايزها، أنا هسافر 3 أسابيع وإنت اشتغل لوحدك ولما أرجع هشوف الأغنية"، فقررت بداخلي أنني لن أشارك فى الفيلم وسأترك العمل، وكنت سأتصل بالمخرج خالد يوسف وقتها لأعلن اعتذاري له، ولكنني انشغلت وبعد فترة من الوقت، وجدت مساعده يهاتفني وقال لي"الأستاذ راجع من السفر وعايز يشوفك بكرة"، وكنت حينها لم أكتب الأغنية، ولم يكن أمامي مساحة من الوقت لكتابة أغنية، فقلت سأخذ له كلمات أي أغنية حتى لا يقول إننى تجاهلته، وحينما بدأت فى تلاوة الأغنية وجدته مثل الطفل اليتيم أمامي وفى حالة سعادة غير طبيعية وقال لي "عيد يا جمال الكلام"، فقمت بإعادتها أكثر من مرة، وأعجبته بشكل غير طبيعي.

وأتذكر أيضاً، أنه طلب مني من قبل عمل أغنية "آدم وحنان" فى فيلم الآخر، وكنت كتبت من بين كلمات الأغنية "جايين من ورا موج وبحار"، فطلب مني تغيير كلمة جايين بكلمة أخرى، واستغرقنا فى هذا الأمر وقتاً من الزمن، حتى وصلنا بعد اقتراحات عديدة والاطلاع على القاموس لكلمة "هالين من ورا موج وبحار"، واقتنعت أنها كانت مناسبة بشكل كبير، وحينما تجمعنا أنا وماجدة الرومي وصلاح الشرنوبي والراحل يوسف شاهين فى مكان تسجيل الأغنية فيديو كليب، حينها ترك الجميع وجاء لي وقال: "مبسوط يا جمال، تستاهل التعب اللي تعبتهولك يعني"، فقلت له "مبسوط جدا يا أستاذ ياريتك تعبتني أكتر من كده"، فكان يوسف شاهين شخصية فريدة ومن القلائل الذين يعدون على أصابع اليد الواحدة، وكان إنسانا عظيما، وأنا كنت من المحظوظين الذين عرفوه وتعاملوا معه عن قرب، ومثله فى الحياة عمار الشريعي، فالاثنان عبقريتهما الإنسانية أكبر من الإبداعية.



** رحيل الأبنودي وسيد حجاب هل أصاب الإبداع الفني والفني بصدمة كبيرة؟

بالفعل، رحيل الأبنودي وسيد حجاب ومن قبلهما صلاح جاهين وغيرهم، كان بمثابة صدمة كبيرة بالنسبة لي، هما الكبار ويتعدون على أصابع اليد الواحدة، فأنا أنظر لهم على كونهم جامعات وليسوا مدارس، وأعتبرهم قامات وإضافة عظيمة لعبقرية الشخصية المصرية، وعلى المستوى الإنساني خسرتهم كأصدقاء جاورتهم وتعاملت معهم عن قرب.



**كنت تشغل منصب رئيس تحرير مجلة صباح الخير، بكل صراحة هل أخذتك الصحافة عن كتابة الشعر؟

الصحافة لم تأخذني من الشعر على الإطلاق، وأريد أن أؤكد أن 99% من الناس يعرفون جمال بخيت شاعراً أكثر منه صحفياً، وأذكر هنا أننى حينما قررت فى فترة سابقة من الفترات الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين وبالتحديد فى أواخر فترة نقيب الصحفيين الأسبق إبراهيم نافع، وقدمت أوراق ترشيحي، وقمت بتعليق ملصقات دعائية بالنقابة، كان الجميع فى المؤسسات الصحفية التى أزورها فى إطار الحملة الانتخابية يقولون إننا نعرف جمال بخيت الشاعر وليس الصحفي، وبعضهم فوجئ بترشحي، ولكن الحظ لعب دوره معي فى إيقاف الانتخابات بسبب قضية رفعها أحد الأشخاص، وحينما تم فتح باب الترشح مجدداً رفضت أن أتقدم بأوراق ترشحي.



**أخيراً.. ما الأعمال الجديدة التى تعكف على إعدادها حالياً؟

أقوم حالياً بمراجعة الأغاني التى كتبتها فى مختلف الأعمال الدرامية من أجل تجميعها فى ديوان واحد لعرضه فى معرض الكتاب المقبل، بجانب تأسيس الشركة الغنائية لاكتشاف المواهب الفنية وسأتعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء أمثال صلاح الشرنوبي ومحمد رحيم، إلى جانب كتابة مسرحية استعراضية باسم "عندريلا" وهى تطوير لأسطورة سندريلا، وأتمنى أن تلحق بمعرض الكتاب المقبل، بالإضافة إلى كتابة أول رواية عن الحب والشعر والغناء، كما أعكف على تجهيز أغنية ثانية لفيلم "كارما" للمخرج خالد يوسف.