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وزير الآثار يبحث مع سفير روسيا إقامة معارض مؤقتة بمتاحف موسكو

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مصراوي Masrawy

وزير الآثار يبحث مع سفير إقامة معارض مؤقتة بمتاحف موسكو

11:19 ص الأربعاء 25 أكتوبر 2017

وزير الآثار يبحث مع سفير روسيا إقامة معارض مؤقتة بمتاحف موسكو

خالد العناني وزير الآثار

القاهرة - (أ ش أ):

بحث الدكتور خالد العناني وزير الآثار، مع السفير سيرجي كيربيتشينكو سفير روسيا بالقاهرة؛ سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال العمل الأثري والمتاحف، بالإضافة إلى دراسة إمكانية إقامة معارض مؤقتة للآثار المصرية بالمتاحف الروسية والتي تعد خير وسيلة لتبادل الثقافات بين الشعبين والتعرف على الحضارة المصرية العظيمة.

وأعرب العناني، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة، عن شكره للسفير على زيارته واهتمامه وحرصه على تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين.

شهد اللقاء الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وأحمد عبيد المشرف العام على مكتب الوزير، والدكتورة ياسمين الشاذلي المشرف العام على ادارة المنظمات الدولية للتراث الثقافي وصباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير.

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