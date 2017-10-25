مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بالوقوف دقيقة حدادًا على شهداء الواحات

كتب – محمد غايات:

استهل مجلس الوزراء اجتماعة اليوم بالوقوف دقيقة؛ حدادًا على أرواح شهداء حادث الواحات الإرهابي .

ومن المقرر أن يناقش المجلس العديد من الملفات الاقتصادية والأمنية ومراجعة سير عمل المشروعات التنموية الجاري تنفيذها.

كما يناقش المجلس مشروع قانون البناء الموحد؛ تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب للموافقة عليه .

ويتوجه رئيس الوزراء، بعد انتهاء الاجتماع إلى محافظة الأقصر؛ لمتابعة عدد من المشروعات التنموية وتفقد طريق الكباش بعد تطويره، ومشروعات للإسكان الاجتماعي ومحطة لرفع المياه بالإضافة لطريق البر الغربي بمنطقة المعابد.

كما يعقد رئيس الوزراء اجتماعا مع القيادات المحلية بالمحافظة، يعقبة اجتماع لأعضاء مجلس النواب؛ للاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم ورؤيتهم للنهوض بالمحافظة.