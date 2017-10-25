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"الإسكان": مبادرة "المركزي" أتاحت لمحدودي الدخل فرصة تملك شقة

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مصراوي Masrawy

"الإسكان": مبادرة "المركزي" أتاحت لمحدودي الدخل فرصة تملك شقة

11:09 ص الأربعاء 25 أكتوبر 2017

مي عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقاري

كتب- محمد عبدالناصر
أكدت مي عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، أن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بالتعاون مع البنوك المصرية حققت نجاحًا كبيرًا منذ بدء تفعيلها في يونيو 2015، وبلغ عدد البنوك المشتركة فيها 17 بنكاً مصرياً وأجنبياً.

وقالت خلال كلمتها أمام مؤتمر"الناس والبنوك" برعاية البنك المركزي، إن مبادرة التمويل العقاري أتاحت الفرصة لعدد كبير من المواطنين من مختلف شرائح الدخل "المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط"، لتملك شقة مناسبة، بشروط وأقساط ميسرة، مشيرة إلى أن تعديل شروط الحصول على التمويل العقاري لأكثر من مرة جاء لمواكبة التغيرات التي طرأت على دخول المستفيدين، وأسعار تنفيذ الوحدات السكنية.

وأوضحت رئيس صندوق التمويل العقاري أنه تم تسليم 100 ألف وحدة، ويجري تسليم 100 ألف أخرى، وتم فتح باب التقديم الإليكتروني في الإعلان التاسع بالمشروع، للراغبين في حجز الوحدات، لتيسير إجراءات الفرز والاستعلام، مضيفة: أن الخط الساخن لصندوق التمويل العقاري تلقى حوالي 3 ملايين استفسار واتصال من المواطنين، وهو ما يعكس مدى الاهتمام بهذه المبادرة.

وصرحت بأنه سيتم خلال الفترة المقبلة مراقبة نسب الإشغال لوحدات الإسكان الاجتماعي التي تم تسليمها، للتأكد من استخدامها من حاجزيها، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المستفيدين من هذه الوحدات، الذين تركوها شاغرة.

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