أخبار عاجلة

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وصول 464 سائحًا من جنسيات مختلفة إلى ميناء شرم الشيخ

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وصول 464 سائحًا من جنسيات مختلفة إلى ميناء شرم الشيخ

11:08 ص الأربعاء 25 أكتوبر 2017

وصول 464 سائحًا من جنسيات مختلفة إلى ميناء شرم الشيخ

ميناء شرم الشيخ البحري

القاهرة- مصراوي:

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، انطلاق الموسم السياحى بالموانئ، ورفع درجة الاستعداد القصوى في شرم الشيخ، الغردقة، وسفاجا.

وأضاف "يوسف"، أن ميناء شرم الشيخ البحري، استقبل صباح اليوم الأربعاء، السفينة السياحية NAUTICA ، على متنها 675 سائحًا من جنسيات مختلفة، و396 طاقمًا.

وأكد المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إنهاء إجراءات الجوازات على متن السفينة أثناء دخولها للميناء؛ لسرعة مغادرة السياح للميناء، وزيارة مدينة شرم الشيخ، ومناطق رأس محمد، والمناطق السياحية الأخرى.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • فرج عامر: قانون الهيئات الشبابية سيكون هدية لشباب

    أخبار

  • وزير الأوقاف لمصراوي: افتتاح مسجد كبير في الغردقة يناير المقبل

    أخبار

  • "العمال العرب": 65 % من قوتنا شباب.. ولابد من إنشاء قاعدة معلومات

    أخبار

  • طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لاستقبال وفود مؤتمر الشباب بشرم الشيخ

    أخبار

إعلان

01628f3240.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة