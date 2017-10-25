وصول 464 سائحًا من جنسيات مختلفة إلى ميناء شرم الشيخ

القاهرة- مصراوي:

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، انطلاق الموسم السياحى بالموانئ، ورفع درجة الاستعداد القصوى في شرم الشيخ، الغردقة، وسفاجا.

وأضاف "يوسف"، أن ميناء شرم الشيخ البحري، استقبل صباح اليوم الأربعاء، السفينة السياحية NAUTICA ، على متنها 675 سائحًا من جنسيات مختلفة، و396 طاقمًا.

وأكد المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إنهاء إجراءات الجوازات على متن السفينة أثناء دخولها للميناء؛ لسرعة مغادرة السياح للميناء، وزيارة مدينة شرم الشيخ، ومناطق رأس محمد، والمناطق السياحية الأخرى.