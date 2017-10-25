قتلي وجرحي في هجوم استهدف نقطة عسكرية جنوب مدينة أجدابيا الليبية

طرابلس – (أ ش أ):

أفادت مصادر محلية ليبية اليوم -الأربعاء- بمقتل عدة أشخاص وإصابة أخرين في هجوم استهدف نقطة عسكرية تابعة للجيش الليبي جنوبي مدينة أجدابيا الليبية.

وقالت المصادر وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية إن الهجوم استهدف نقطة عسكرية تابعة للجيش الليبي تقع في منطقة (بوابة الـ 60 ) جنوبي مدينة أجدابيا غربي بنغازي.

وأضافت المصادر أنه لم يتم حصر عدد القتلى والمصابين حتي الأن ، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم