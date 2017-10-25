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قتلي وجرحي في هجوم استهدف نقطة عسكرية جنوب مدينة أجدابيا الليبية

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مصراوي Masrawy

قتلي وجرحي في هجوم استهدف نقطة عسكرية جنوب مدينة أجدابيا الليبية

11:15 ص الأربعاء 25 أكتوبر 2017

قتلي وجرحي في هجوم استهدف نقطة عسكرية جنوب مدينة أجدابيا الليبية

أرشيفية

طرابلس – (أ ش أ):

أفادت مصادر محلية ليبية اليوم -الأربعاء- بمقتل عدة أشخاص وإصابة أخرين في هجوم استهدف نقطة عسكرية تابعة للجيش الليبي جنوبي مدينة أجدابيا الليبية.

وقالت المصادر وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز" إن الهجوم استهدف نقطة عسكرية تابعة للجيش الليبي تقع في منطقة (بوابة الـ 60 ) جنوبي مدينة أجدابيا غربي بنغازي.

وأضافت المصادر أنه لم يتم حصر عدد القتلى والمصابين حتي الأن ، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم

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