مذكرة لوقف مدير مدرسة و3 معلمين بعد مصرع طالب بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

قال صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الأربعاء، إنه رفع مذكرة إلى محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي، يطالبه فيها بإيقاف مدير مدرسة عزبة نصار الإعدادية التابعة لإدارة أبنوب، واثنين من مدرسي التربية الرياضية بالمدرسة، ومسئول السلامة الصحية والمهنية بالمدرسة، عن العمل لمدة 3 أشهر لحين الانتهاء من التحقيقات.

واتهم وكيل الوزارة إدارة المدرسة، عزبة نصار الإعدادية التعليمية بالإهمال والتقصير؛ ما تسبب في وفاة الطالب.

من جانب آخر، أصدر فتحي، تعليمات مشددة لمدراء الإدارات بالتأكد من سلامة العارضات وتثبيتها بكافة مدارس المحافظة، محذرًا جميع المسئولين من التهاون في أداء عملهم الذي قد يتسبب في إزهاق أرواح بريئة.

كان وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، تلقى إخطارًا، أمس الثلاثاء، يفيد بوصول بلاغ من مدير مدرسة عزبة نصار الابتدائية، بمصرع الطالب "عمرو محمد جابر"، طالب بالصف الثاني الإعدادي، أثناء حصة الألعاب خلال اليوم الدراسي، وجرى إبلاغ الإسعاف والشرطة.

انتقل وكيل الوزارة ومدير الإدارة والشئون القانونية للمدرسة، كما شارك أسرة الطالب في مراسم التشييع، وقدم العزاء لأسرة التلميذ، وطالب بإنهاء كافة الأوراق اللازمة الخاصة بالطالب.