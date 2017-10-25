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مصرع طفل دهسًا أسفل عجلات سيارة بالشرقية

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مصراوي Masrawy

مصرع طفل دهسًا أسفل عجلات سيارة بالشرقية

11:05 ص الأربعاء 25 أكتوبر 2017

مصرع طفل دهسًا أسفل عجلات سيارة بالشرقية

ارشيفية

الشرقية - فاطمة الديب:

لفظ طفل، يبلغ من عمره 5 سنوات، من مدينة أبو كبير، بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، أنفاسه الأخيرة، دهسًا أسفل عجلات سيارة، فيما تحفظت الشرطة على الجثة لإخطار النيابة العامة.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد وفاة الطفل "محمد. أ" 5 سنوات، بعد أن صدمته سيارة محملة بكمية من السكر، بشارع بورسعيد، وتوفي الطفل في الحال، وجار إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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