مصرع طفل دهسًا أسفل عجلات سيارة بالشرقية

الشرقية - فاطمة الديب:

لفظ طفل، يبلغ من عمره 5 سنوات، من مدينة أبو كبير، بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، أنفاسه الأخيرة، دهسًا أسفل عجلات سيارة، فيما تحفظت الشرطة على الجثة لإخطار النيابة العامة.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد وفاة الطفل "محمد. أ" 5 سنوات، بعد أن صدمته سيارة محملة بكمية من السكر، بشارع بورسعيد، وتوفي الطفل في الحال، وجار إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.