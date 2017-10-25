«الوزراء» يعقد اجتماعه الأسبوعي لبحث الملفات السياسية والاقتصادية

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عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها متابعة الوضع الأمني والاقتصادي، وجهود جذب الاستثمار، بالإضافة إلى استعراض تقارير الوزراء المعنيين حول ما يتم إنجازه من جهود لضبط الأسواق والسيطرة على أسعار السلع.

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ويستكمل مجلس الوزراء أيضًا مناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية المهمة التي تهدف إلى إحداث نهضة على المستويات كافة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل في المشروعات القومية ضمن المعدلات الزمنية المحددة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.