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السعودية: نتطلع لحل القضية الفلسطينية من أجل سلام يتيح علاقات طبيعية بين دول المنطقة

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مصراوي Masrawy

: نتطلع لحل القضية الفلسطينية من أجل سلام يتيح علاقات طبيعية بين دول المنطقة

11:01 ص الأربعاء 25 أكتوبر 2017

السعودية: نتطلع لحل القضية الفلسطينية من أجل سلام يتيح علاقات طبيعية بين دول المنطقة

السعودية

الرياض – (د ب أ):

أكدت السعودية على أن حل القضية الفلسطينية يأتي على رأس أولوياتها، معربة عن الأمل في "إنهاء الصراع والدخول في اتفاقية سلام تتيح الأمن والعلاقات الطبيعية بين جميع دول المنطقة على أساس الانسحاب الإسرائيلي من الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل منذ العام 1967 والأراضي اللبنانية المحتلة".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء عن الدبلوماسي في الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة محمد بن عصام خشعان القول :"لا تزال السلطات الإسرائيلية تمارس الانتهاكات الصريحة لكل المواثيق والأعراف الدولية بحق الشعب الفلسطيني، ابتداء بالاستمرار في بناء المستوطنات والاستعمال الغاشم للقوة، وانتهاء بالاعتداء السافر وغير المسبوق على المسجد الأقصى ..".

وشدد خشعان على أن "المملكة تضع حل القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها، وتأمل في إنهاء الصراع والدخول في اتفاقية سلام تتيح الأمن والعلاقات الطبيعية بين جميع دول المنطقة على أساس الانسحاب الإسرائيلي من الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل منذ العام 1967م والأراضي اللبنانية المحتلة وإعادة الحقوق المسلوبة، وإلزام إسرائيل بوقف جميع انتهاكاتها للقوانين والمواثيق الدولية".

وخلص إلى القول إن "المرحلة القادمة تتطلب مزيداً من الإقدام والشجاعة، فنحن اليوم في أمس الحاجة لإيجاد حل للنزاع العربي الاسرائيلي، يستند إلى مبادرة السلام العربية التي تقدمت بها بلادي قبل أكثر من خمسة عشر عاماً، وتبناها العالمان العربي والاسلامي، وحظيت بتأيـيد واسع من المجتمع الدولي، إضافة إلى القرارات الدولية ذات الصلة التي رفضها إسرائيل من أجل الوصول إلى إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة عاصمتها القدس الشرقية, وبذلك يتم نقل عملية السلام نحو دائرة الحل."

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