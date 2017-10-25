وزير الأوقاف يضاعف مكافأة الأئمة المقرئين والمحفظين المعتمدين

كتب ــ محمود مصطفى:

ضاعف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مكافأة جميع شيوخ المقارئ من الأئمة وغيرهم لتصبح 160 جنيهًا بدلاً من 80 جنيهًا.

وقرر وزير الأوقاف، مكافأة أعضاء المقارئ من الأئمة وغيرهم لتصبح 120 جنيهًا بدلاً من 60 جنيهًا، ومكافأة محفظي المكاتب العصرية المعتمدين ومن يتم اعتمادهم من المحفظين بالمكافأة للعمل بمدرسة المسجد الجامع القرآنية لتصبح 300 جنيه بدلا من 150 جنيهًا، فور اعتماد الخطة من الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني والسلطة المختصة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن ذلك يأتي ضمن اهتمامها بالقرآن الكريم وحفظته ومحفظيه والأئمة المتميزين.