وزير الإسكان: توصيل الصرف الصحي لـ 243 قرية حتى 30 يونيو المقبل

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الانتهاء من توصيل الصرف الصحي لـ243 قرية حتى 30 يونيو المقبل، ضمن المشروع القومي لصرف صحي القرى.

وقالت المهندسة راندة المنشاوي، وكيل أول الوزارة، والمشرف على قطاع المرافق، إن إجمالي عدد القرى على مستوى مصر، 4802 قرية، منها 911 قرية مخدومة بالصرف الصحي بنسبة تتخطى 19 %، مؤكدة أن الوزارة في تحدٍ كبير لإنهاء المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا حتى عام 2020، ويتم العمل في 957 قرية.

وأضافت، في بيان اليوم الأربعاء، أنه مع انتهاء 243 قرية حتى 30 يونيو المقبل، سيصل عدد القرى المخدومة إلى 1160 قرية بنسبة 24 %، مشيرة إلى أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تنفذ 157 مشروعا، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى والإسكندرية ينفذ 31 مشروعا، بينما تنفذ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى 55 مشروعا.

وأوضح اللواء سيد العشري، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الهيئة تعمل في 85 قرية، منها ما سينتهي في 30 يونيو المقبل، ومنها ما سينتهي حتى 2020، وهذه القرى هي:

كفر الزند - الزقازيق غرب – الحسينية –النخاس - بنى عامر – المسلمية – بهنباى - ام الزين - كفر الحمام - بهجات - غزالة الخيس –العلوية - الشبانات - كفر ابو جبل -مشتول القاضى – الحلبى -أبو حاكم - كفر هربيط - الاحراز - ابو ياسين - كفر النصيري -منشأة رضوان -منشأة صدقى – الحماديين - نزلة خيال – العزازية - المشاعلة - ميت العز - بحر البقر 3 - بحر البقر 2 - بحر البقر 4 - بحر البقر 5 - قصاصين الشرق - الصالحية الابطال - الصالحية الاحرار - الصالحية البساتين – قاويشة- كفر الحاج حسن- منشأة قاسم – كرديده- سنهوا- شلشمون- ميت سهيل- القبة- التلين- الميمونة- الروضة- منية سلمنت- غيتة- بيرعمارة- السعيدية - بلبيس- أولاد سيف- ميت جابر- قهلة الجبلة- كفر العرب- سندنهور- كفر اكياد- العدلية- ميت حبيب - ميت حمل- الشفانية- أبراش- كفر أبراش- بحطيط- العباسة الكبري- كفر أبو نجم - عرب الفدان – العراقى – الاسدية – السعدية - نزله العزازي – الحلمية.