​المفتي يزور مصابي "الواحات": النصر على الإرهاب سيتحقق بأيدي الشعب

كتب ــ محمود مصطفى:

زار الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رجال الشرطة المصابين في العملية الإرهابية بالواحات البحرية، التي وقعت الجمعة الماضية، بمستشفى الشرطة بالعجوزة.

وقال مفتي الجمهورية، إن رجال الأمن البواسل كما عهدناهم يجودون بأرواحهم من أجل حماية الوطن والدفاع عنه، فهم حائط الصد المنيع أمام الخائنين والغادرين.

وأضاف أنه "مهما كانت الصعاب ومهما كانت التحديات فالنصر المبين للحق بإذن الله، لكن علينا أن ندرك جيدًا أننا جميعًا جنود مخلصون أوفياء صابرون أشداء متحدون مترابطون مرابطون كلٌّ في مكانه وكلٌّ له دوره في هذه المعركة، وكل إنسان مصري يسد ثغرة لا بد أن يكون حريصًا على ألا يؤتى الوطن من قِبَلِه".

وقال المفتي: "نحن لا ندري هل تطول حربنا على الإرهاب أو تقصر، لكننا نعي جيدًا أهمية تلاحم شعب مصر واصطفافه مع جيشه وشرطته التي تحافظ على أمنه وسلمه الداخلي خلف قيادته الواعية الراشدة، وندرك كذلك أن النصر على الإرهاب سيصنعه الشعب المصري العظيم بأيدي أبنائه البواسل كلٍّ في موقعه وعمله".

وأكد مفتي الجمهورية، أن الشعب المصري قادر على مواجهة التحديات الكثيرة التي تواجهه في حربه على الإرهاب، وأن التاريخ علمنا دروسًا كثيرة في مقدرة مصر على النهوض ولمِّ شمل الأمة في أحلك الظروف.