مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بموافقة إسبانيا على تدريس الإسلام في مدارسها

كتب ــ محمود مصطفى:

رحب مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء، بموافقة إسبانيا على تدريس الإسلام في مدارسها.

وأعلنت وزارة التعليم في أسبانيا أنه بدءً من العام المقبل سيتم تدريس الإسلام في المدارس، بعدما وصلت نسبة الطلاب المسلمين في المدارس إلى 6.6% من إجمالي عدد الطلاب، ما يجعل تدريس الإسلام أمرًا إلزاميًّا في المراكز التعليمية على قدم المساواة مع زملائهم الكاثوليك.

وأضاف المرصد في بيان اليوم الأربعاء، أنه رغم مرور 25 عامًا على اتفاقية التعاون بين الدولة الأسبانية والمنظمات الإسلامية في البلاد، وفقًا لصحيفة "لافانتي" الأسبانية، التي كان من بينها تدريس الإسلام في المدارس، إلا أن الحكومة الأسبانية قررت تطبيقها لزيادة عدد الطلاب المسلمين، خاصة في الأندلس وأراجون وجزر الكناري وإقليم الباسك.

ودعا المرصد لدعم تدريس الإسلام في المدارس الأسبانية لتحصين الشباب المسلم في أسبانيا من محاولات التنظيمات الإرهابية تجنيده، من خلال توفير المناهج الوسطية والمعلمين الأكفاء المعتدلين.