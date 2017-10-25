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هذه أسباب آلام البطن المزمنة للأطفال

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مصراوي Masrawy

هذه أسباب آلام البطن المزمنة للأطفال

11:00 ص الأربعاء 25 أكتوبر 2017

هذه أسباب آلام البطن المزمنة للأطفال

كتب - مصراوي:

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين، إن آلام البطن لدى الأطفال يتم وصفها بالمزمنة في حال حدوثها بمعدل لا يقل عن 4 مرات في الشهر على مدار أكثر من شهرين، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضحت الرابطة أنه ينبغي استشارة الطبيب في هذه الحالة لتحديد السبب الحقيقي الكامن ورائها، والذي قد يكون عضوياً مثل أحد أمراض الجهاز الهضمي أو نفسياً كالتوتر في المدرسة أو الخلافات الأسرية.

ومن المهم قبل زيارة الطبيب تدوين بعض المعلومات والملاحظات في سجل، مثل توقيت حدوث الآلام ونوعية الطعام، الذي تناوله الطفل قبل حدوث الآلام، بالإضافة إلى طبيعة النظام الغذائي للطفل بصفة عامة، مثل هل يتناول الكثير من الفواكه أم يتناول المشروبات المحلاة بالسكر بكثرة.

ومن المعلومات المهمة أيضاً موضع الألم وهل يمتد إلى أجزاء أخرى من الجسم؟ وهل يعاني الطفل من الإسهال أم الإمساك بشكل متكرر؟.

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مصراوي Masrawy

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