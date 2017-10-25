أخبار عاجلة

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"بسبب الهزار".. شاب يحرق "طباخ" بالبنزين في البحيرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"بسبب الهزار".. شاب يحرق "طباخ" بالبنزين في البحيرة

11:04 ص الأربعاء 25 أكتوبر 2017

أرشيفية

البحيرة – أحمد نصرة:

لليوم الثاني على التوالي، يتسبب الهزار في مأساوية بمحافظة البحيرة، فبعد أن تسبب قهوجي، أمس الثلاثاء، في إصابة صديقه الموظف بنزيف في المخ عقب المزاح معه، أشعل شاب النيران، اليوم الأربعاء، في جسد "طباخ" بعد مشادة بسبب المزاح أيضًا.

تبلغ لقسم شرطة كفر الدوار، من المستشفى العام بوصول "محمد.أ.ح" 22 عاما - طباخ ومقيم العكريشة، دائرة القسم، مصاب بحروق بالصدر والبطن والظهر والذراعين من الدرجة الثانية والثالثة بنسبة 35% .

بسؤال المصاب، اتهم "محمد.ر.ع" وشهرته النونس، مقيم بذات الناحية، بسكب كمية من البنزين عليه وإشعال النيران به بسبب حدوث مشادة كلامية نتيجة المزاح بينهما.

تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

كان مزاح تطور إلى مشادة بالأيدي، تسبب في إصابة خطيرة لموظف، أمس الثلاثاء، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

تبلغ لمركز شرطة كوم حمادة، من مستشفى الحجاز التخصصي، بوصول " م.م.ا" 40 عامًا، موظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، ومقيم قرية زاوية البحر، دائرة المركز مصاب باشتباه نزيف وارتشاح بالمخ وتهتك بالقصبة الهوائية، ولا يمكن استجوابه.

بسؤال عمه " ش.ع.ا" 55 عامًا، موظف ومقيم بذات الناحية، اتهم "محمد.ج.ز" 27 عامًا، صاحب مقهى ومقيم بذات الناحية، بالتعدي على المصاب ودفعه، ما أدى إلى سقوطه أرضًا وارتطام رأسه بحجر بسبب مشادة كلامية نتيجة المزاح بينهما.

ضبطت وحدة مباحث المركز، المتهم المذكور، وبمواجهته قرر بمضمون ما تقدم، وأضاف أن ذلك حدث دون قصد منه، وتحرر المحضر اللازم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط أمين شرطة بالبحيرة متلبسًا بتقاضي رشوة

    أخبار

  • انقلاب سيارة محملة بـ24 طن أسمدة على الطريق الصحراوي بالبحيرة

    أخبار

  • "هزار" يتسبب في إصابة موظف بالبحيرة بنزيف في المخ

    أخبار

  • "كسب الرهان".. "عم محمد" لم يصدق نتيجة الأهلي فمات من الفرحة

    أخبار

إعلان

5793ccad59.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون

وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

4 نصائح من "الأرصاد" للمواطنين لتجنب نزلات البرد والحوادث

4 نصائح من "الأرصاد" للمواطنين لتجنب نزلات البرد والحوادث

الصحة: مصرع 6 مواطنين وإصابة 14 في 4 حوادث سير

الصحة: مصرع 6 مواطنين وإصابة 14 في 4 حوادث سير