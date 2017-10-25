"بسبب الهزار".. شاب يحرق "طباخ" بالبنزين في البحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

لليوم الثاني على التوالي، يتسبب الهزار في حوادث مأساوية بمحافظة البحيرة، فبعد أن تسبب قهوجي، أمس الثلاثاء، في إصابة صديقه الموظف بنزيف في المخ عقب المزاح معه، أشعل شاب النيران، اليوم الأربعاء، في جسد "طباخ" بعد مشادة بسبب المزاح أيضًا.

تبلغ لقسم شرطة كفر الدوار، من المستشفى العام بوصول "محمد.أ.ح" 22 عاما - طباخ ومقيم العكريشة، دائرة القسم، مصاب بحروق بالصدر والبطن والظهر والذراعين من الدرجة الثانية والثالثة بنسبة 35% .

بسؤال المصاب، اتهم "محمد.ر.ع" وشهرته النونس، مقيم بذات الناحية، بسكب كمية من البنزين عليه وإشعال النيران به بسبب حدوث مشادة كلامية نتيجة المزاح بينهما.

تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

كان مزاح تطور إلى مشادة بالأيدي، تسبب في إصابة خطيرة لموظف، أمس الثلاثاء، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

تبلغ لمركز شرطة كوم حمادة، من مستشفى الحجاز التخصصي، بوصول " م.م.ا" 40 عامًا، موظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، ومقيم قرية زاوية البحر، دائرة المركز مصاب باشتباه نزيف وارتشاح بالمخ وتهتك بالقصبة الهوائية، ولا يمكن استجوابه.

بسؤال عمه " ش.ع.ا" 55 عامًا، موظف ومقيم بذات الناحية، اتهم "محمد.ج.ز" 27 عامًا، صاحب مقهى ومقيم بذات الناحية، بالتعدي على المصاب ودفعه، ما أدى إلى سقوطه أرضًا وارتطام رأسه بحجر بسبب مشادة كلامية نتيجة المزاح بينهما.

ضبطت وحدة مباحث المركز، المتهم المذكور، وبمواجهته قرر بمضمون ما تقدم، وأضاف أن ذلك حدث دون قصد منه، وتحرر المحضر اللازم.