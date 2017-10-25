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إصابة 11 مدرسًا في انقلاب "ميكروباص" بأسيوط

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مصراوي Masrawy

إصابة 11 مدرسًا في انقلاب "ميكروباص" بأسيوط

10:56 ص الأربعاء 25 أكتوبر 2017

ارشيفية

أسيوط - أسامة صديق:

أصيب 11 مدرسا بإصابات مختلفة بالجسم في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، صباح اليوم الأربعاء، كانت تقلهم من مدينة أبنوب لمدرسة المعابدة الابتدائية الصباحية.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بطريق المعابدة أبنوب ووقوع إصابات.

وتبين أن الميكروباص كان يقل 11 مدرسًا من مدينة أبنوب إلى عملهم بمدرسة المعابد الصباحية.

جرى نقلهم إلى المستشفى المركزي، وتحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية.

من جانب آخر، ذكر مصدر بمديرية التربية والتعليم، أن الدراسة تسير بشكل طبيعي داخل المدرسة، وتم تشغيل الفصول عن طريق المدرسين الموجودين بالمدرسة.

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