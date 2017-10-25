تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 25 أكتوبر

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شهدت أسعار الدولار استقرارا ملحوظا بالبنك المركزي اليوم الأربعاء 25 أكتوبر، ليسجل 17.698 جنيه للبيع و17.598 جنيه للشراء.

وسجل بنك الإسكان والتعمير أعلى سعر بـ17.71 للبيع، و17.61 للشراء مقابل الجنيه، بينما سجل البنك التجارى الدولى والقاهرة والشركة المصرفية العربية الدولية أقل سعر بـ17.67 للبيع، و17.57 للشراء.

وسجل الدولار ببنك إتش إس بي سي وبنك الإسكندرية والبنك العربي الإفريقي وبنك مصر وبنك البركة وبنك قناة السويس وبنك كريدى أجريكول والبنك الأهلى الكويتى "بيريوس" وبنك بلوم والبنك المصرى الخليجى والبنك المصرى لتنمية الصادرات، 17.70 للبيع، و17.60 جنيه للشراء.

بينما سجل بنك إيران للتنمية والبنك الزراعى المصرى والبنك الأهلى اليونانى والبنك المصرى لتنمية الصادرات ومصرف أبو ظبي الإسلامى 17.69 جنيه للبيع، و17.59 جنيه للشراء.

العملات الأجنبية

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أما عن سعر اليورو مقابل الجنيه فقد سجل بالبنك المركزى 20.81 جنيه للبيع، و20.69 جنيه للشراء، بينما سجل المصرف المتحد أقل سعر بـ20.87 للبيع، و20.58 للشراء.

وسجل اليورو بالبنك الأهلى المصرى 20.83 جنيه للبيع، و20.67 جنيه للشراء، والبنك التجاري الدولى وبنك القاهرة 20.82 للبيع، و20.62 للشراء.

كما شهدت متوسط أسعار باقي العملات الأجنبية وفقا لمؤشرات البنك المركزى استقرارًا ملحوظًا اليوم، ليسجل الجنيه الإسترلينى 23.31 جنيه للبيع، 23.17 جنيه للشراء، والفرنك السويسرى 17.91 جنيه للبيع، 17.81 جنيه للشراء، والـ100 ين يابانى 15.53 جنيه للبيع، و15.44 جنيه للشراء، واليوان الصينى 2.66 جنيه للبيع، و2.65 جنيه للشراء.

العملات العربية

ووفقا لمؤشرات الصرف بالبنك المركزي، فقد سجل الريال السعودى نحو 4.71 جنيه للبيع، و4.69 جنيه للشراء، وسجل الدينار الكويتى 58.62 جنيه للبيع، و58.17 جنيه للشراء، والدرهم الإماراتى سجل 4.81 جنيه للبيع، و4.79 جنيه للشراء.