الرجل الوحيد الذي سار في جنازة حسن البنا.. 12 معلومة عن «مكرم عبيد»

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لم يكن مفتعلًا في محاولته للقضاء على التعصب الديني، ونزع فتيل الفتنة الذي حاول الكثيرون إِشعاله بين المسلمين والمسيحيين، فيكفي قراءتك لبعض من مقولاته فيما يخص ذلك الشأن، فهو من قال: "إن مصر ليس وطنًا نعيش فيه بل وطنٌ يعيش فينا ونحن مسلمون وطنًا ونصارى دينًا، اللهم اجعلنا نحن المسلمين لك، وللوطن أنصارًا، اللهم اجعلنا نحن نصارى لك، وللوطن مسلمين"، حيث وصل من البلاغة والفصاحة ما يكفي لجعله زعيمًا شعبيًا، تلتف حوله الجماهير في الخطب، وتستمع له القوى السياسية وقت الأزمات.

(التحرير - لايف) يرصدم لكم 12 معلومة عن السياسي والمفكر المصري مكرم عبيد بالتقرير التالي..

1- ولد وليم مكرم عبيد، في يوم 25 أكتوبر من عام 1889 بمحافظة قنا لإحدى أشهر عائلات الصعيد القبطية وأكثرها ثراءً، إلا أنه شطب اسم "وليم" بعد ذلك، بسبب موقفه المناهض للاستعمار البريطانى.

2- درس القانون في الفترة ما بين عامى 1905 إلى 1908، بالكلية الأمريكية في جامعة "أكسفورد" بإنجلترا، ثم حصل على درجة الدكتوراة فى القانون عام 1912، وفور عودته إلى مصر تم تعيينه أستاذًا بمدرسة الحقوق، وفق ما ذكره

موقع "الملك فاروق الرسمي".

3- تم فصله من مدرسة الحقوق، وتحويله إلى مجلس تأديب بتهمة النضال الوطنى مع سعد زغلول الذى أرسله إلى لندن للمطالبة بالاستقلال أثناء مفاوضات عدلى يكن عام 1922، فأطلقوا عليه "المجاهد الكبير" وكذلك "ابن سعد زغلول البكري"، نظرًا لحبه الشديد للزعيم الوطني قائد ثورة 1919، حتى إنه تم نفيه معه إلى جزيرة "سيشل".

4- عمل سكرتيرًا لجريدة "الوقائع المصرية" في عام 1913، واختير سكرتيرًا خاصًّا للمستشار الإنجليزي طوال فترة الحرب العالمية الأولى، إلا إنهم استغنوا عن خدماته بعدما أبدى معارضة تجاه ما يفرضه الاحتلال البريطاني على مصر من قيود.

5- انضم إلى حزب "الوفد" في عام 1919، وعمل في الدعاية الخارجية ضد الاحتلال الإنجليزي، حتى إن الجريدة الناطقة بلسان حزب الوفد أطلقت عليه لقب "الخطيب المفوه".

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6- عُين وزيرًا للمواصلات "النقل" في حكومة النحاس، ثم أصبح سكرتير عام حزب الوفد، لكن خلافًا ما وقع بينه وبين الحزب، فانفصل عنه وكون "الكتلة الوفدية" بعدما تم فصله من مجلس الأمة "مجلس الشعب" الذى كان عضوًا فيه آنذاك، وفى المقابل قرر أحمد ماهر باشا رئيس الوزراء آنذاك إنصافه فعينه وزيرًا للمالية، وفق ما ذكرته حفيدته الدكتورة منى مكرم عبيد في حوار صحفي مع مجلة "أكتوبر".

7- بعد تعيينه وزيرًا للمالية، قام برصد مخالفات عديدة وجمعها في "الكتاب الأسود"، الذي قدمه على شكل عريضة للملك، موضحًا فضائح ومخالفات حزب الوفد في استجواب عام داخل مجلس الأمة، فكانت الردود قاسية عليه، ومن ثم تقدم أحد النواب بطلب إسقاط عضوية "مكرم" لأنه كان سكرتيرًا عامًا لحزب الوفد، وأصبح غير جدير بتمثيل الشعب، فصدر قرار بإسقاط عضويته، ثم أمر مصطفى النحاس باعتقاله بمقتضى قانون الطوارئ ووضع فى السجن.

8- تم اختياره نقيبًا للمحامين ثلاث مرات، وكان مكلف بالدفاع عن عباس العقاد حين اُتهم بالسب في الذات الملكية.

9- جمعته علاقة صداقة وطيدة بمؤسس جماعة الإخوان المسلمين، حسن البنا، وكان هو الرجل الوحيد الذي شارك في جنازته بخلاف والده، بعدما منعت الأجهزة الأمنية خروج أى رجل فى جنازته، فاعتقلت كل من حاول الوصول إلى بيته قبل الدفن، بخلاف "مكرم" نظرًا لمنصبه الحكومى ولكونه مسيحيًّا.

10- بعد ثلاث سنوات من مقتل "البنا"، طلبت مجلة "الدعوة"، التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، من مكرم عبيد أن يكتب مقالًا بسيطا فى ذكرى اغتيال مؤسس الجماعة، ونُشر يوم 12 فبراير 1952، وجاء فيها: "ما من شك أن فضيلة الشيخ حسن البنا هو حى لدينا جميعا فى ذكراه، بل كيف لا يحيا ويخلد فى حياته رجل استوحى فى الدين هدى ربه، ففى ذكره حياة له ولكم".

11- توفي فى 5 يونيو من عام 1961م ، وتم تأبينه بالكنيسة المرقسية بالأزبكية، وقد شارك في تشيع الجنازة أنور السادات نيابة عن الرئيس جمال عبد الناصر.

12- أطلق اسمه على أحد الشوارع الرئيسية بحي مدينة نصر بالقاهرة، ويعد هذا الشارع حاليًا من أهم الشوارع في مدينة القاهرة، وهو يوازي شارع عباس العقاد بالحي ذاته.