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حركة المرور.. تكدسات بشارع السودان وفيصل وصلاح سالم وأكتوبر

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مصراوي Masrawy

حركة المرور.. تكدسات بشارع السودان وفيصل وصلاح سالم وأكتوبر

10:43 ص الأربعاء 25 أكتوبر 2017

حركة المرور.. تكدسات بشارع السودان وفيصل وصلاح سالم وأكتوبر

أرشيفية

كتب - فتحي سليمان:

شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم، الأربعاء، تكدسات في حركة السير وبعض الكثافات المرورية المتحركة على عدد من الطرق والمحاور بمناطق القاهرة الكبرى، خلال الفترة الصباحية.

وانتظمت الخدمات المرورية المدعومة بأوناش وحملات لرصد مخالفات السائقين منذ السابعة صباحًا.

ورصدت غرفة عمليات مرور الجيزة، تكدسات مرتفعة بشارع السودان نزلة كوبري فيصل وشارع الهرم في اتجاه كوبري الجيزة ونفق نصر الدين بالهرم وشاع الجامعة وكوبري عباس من الجيزة الى المنيل وشارع السودان.

وفِي القاهرة رصدت غرفة عمليات إدارة المرور، تباطؤ حركة السير بطريق الكورنيش أمام ماسبيرو ومدينة نصر من الوصلة المعلقة أعلى كوبري أكتوبر وشارع قصر العيني كثافات متحركة.

وتباطأت حركة السير بمحيط نزلة أعلى كوبري 15 مايو وشارع الملك الصالح والمنيل.

وعلى الطريق الدائري رصدت غرفة عمليات المرور ازدحام على الطريق للمتجه من منطقة السلام حتى نزلة المرج وكذلك نزلة طريق بنها الزراعي.

وكثفت الإدارة العامة للمرور، خدماتها ونشرت الأوناش والحملات على كافة الطرق لرصد أي معوقات مرورية وإلزام السائقين بقواعد وآداب المرور.

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