مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادثين ببني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 3 آخرون، اليوم الاربعاء، في حادثين منفصلين بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من نفق سنور، والطريق الزراعي قبلي كمين الفشن، جنوب المحافظة.

واستقبل مستشفى بني سويف العام جثتين لكل من: محمود محمد حماد، 47 سنة، مقيم مركز مطاي بمحافظة المنيا، ومحمد ناجى عبد الرؤوف، 65 سنة، ومقيم مركز مطاي بمحافظة المنيا، كما استقبل المستشفى ذاته حالة إصابة لشخص يدعى "محمد فتحي إبراهيم"، 38 سنة، ومقيم مركز مطاي بمحافظة المنيا، مصاب بكسر بالفك، ونُقل إلى مستشفى بنى سويف الجامعي.

وتبين أنه أثناء استقلالهم سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز ببا جنوب بني سويف، وبالقرب من نفق سنور، انقلبت بهم السيارة، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخر، وتحرر المحضر اللازم.

ووقع حادث مروري آخر، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين، عقب تصادم دراجتين بخاريتين بالطريق الزراعي بني سويف المنيا، قبلي كمين شرطة الفشن.

واستقبل مستشفى الفشن المركزي حالتَي وفاة لكل من: أيمن سعيد حسني، 21 سنة، مقيم قرية نزلة البرقى التابعة لمركز الفشن، وعمر محمد محمد عبد اللطيف، 21سنة، مقيم قرية نزلة البرقي، التابعة لمركز الفشن.

كما استقبل المستشفى كلاً من: محمد إبراهيم أحمد، 21 سنة، مقيم نزلة البرقي بمركز الفشن ومصاب بنزيف بالمخ، ومحمد رجب محمد علي، 21 سنة، مقيم نزلة البرقي بمركز الفشن، مصاب بكسر بالعمود الفقري.