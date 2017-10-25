إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين أعلى محور 26 يوليو
إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين أعلى محور 26 يوليو
10:06 ص الأربعاء 25 أكتوبر 2017
ارشيفية
كتب - علاء عمران:
أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارتين وقع صباح اليوم الأربعاء، أعلى محور 26يوليو، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.
تلقت غرفة عمليات المرور، بلاغا بوقوع حادث تصادم قبل مطلع محور 26 يوليو، وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث عبارة عن تصادم وقع بين سيارتين ملاكي أعلى محور 26 يوليو، أسفر عن إصابة ٣ أشخاص من مستقليهما.
تم نقل المصابين للمستشفيات المختصة، كما تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وإعادتها إلى طبيعتها، حُرر محضرًا بالواقعة وجاري العرض على النيابة للتحقيق.
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