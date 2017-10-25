أخبار عاجلة

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

الأكل في الليل يزيد الوزن "أكذوبة" لهذا السبب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الأكل في الليل يزيد الوزن "أكذوبة" لهذا السبب

10:05 ص الأربعاء 25 أكتوبر 2017

الأكل في الليل يزيد الوزن "أكذوبة" لهذا السبب

كتب - هشام عواض:

"لو أكلت بليل هيزيد وزنك"، عبارة تتردد كثيرًا بين الأشخاص الذين يسعون لإنقاص أوزانهم، لكن يا ترى هل هذه المقولة حقيقة أم أكذوبة؟.

نشرت الكلية الأمريكية للطب الرياضي، على موقعها الرسمي، تقرير حول مدى تأثير الأكل ليلًا على زيادة الوزن، مؤكدة أن هذا الاعتقاد خاطيء.

وأكدت الكلية، أن إنقاص الوزن يحدث عند وجود فرق بين السعرات الحرارية التي تدخل الجسم والسعرات الحرارية التي تفقد منه، وذلك بممارسة الرياضة والحرص على التغذية الصحية.

وتابعت الكلية، أن ترجع ضرورة تناول العشاء ليلًا لأنه يجب أن لا تقل السعرات الحرارية عن 1800 سعر يوميًا، وهذا للرجال، أما السيدات لا تقل السعرات عن 1200 سعر يوميًا.

ويحصل الجسم على تقريبًا 45% من هذه السعرات من خلال الكاربوهيدرات وهي النشويات والسكريات الصحية. وفي بعض الأحيان قد تصل نسبة النشويات إلى 60 %، ومن 10 إلى 20 % بروتينات، و30% دهون.

وقالت الكلية الأمريكية للطب الرياضي، إن الطعام ليلًا بريء من زيادة الوزن، والذي يؤثر على زيادة الوزن أو نقصانه هو عدد السعرات الحرارية التي اكتسبها جسمك خلال اليوم هل تخطت الحد المسموح به أم لا؟.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 4 أسباب وراء شعورك الدائم بالبرد

    هو وهي

  • نصائح لحماية طفلك من البدانة

    هو وهي

  • 5 أطعمة لإنقاص الوزن.. خاصة في منطقة البطن

    هو وهي

  • دراسة: السمنة تؤدي للإصابة بـ 13 نوع من الأورام الخبيثة

    هو وهي

إعلان

9282621143.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي