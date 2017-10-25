الأكل في الليل يزيد الوزن "أكذوبة" لهذا السبب

كتب - هشام عواض:

"لو أكلت بليل هيزيد وزنك"، عبارة تتردد كثيرًا بين الأشخاص الذين يسعون لإنقاص أوزانهم، لكن يا ترى هل هذه المقولة حقيقة أم أكذوبة؟.

نشرت الكلية الأمريكية للطب الرياضي، على موقعها الرسمي، تقرير حول مدى تأثير الأكل ليلًا على زيادة الوزن، مؤكدة أن هذا الاعتقاد خاطيء.

وأكدت الكلية، أن إنقاص الوزن يحدث عند وجود فرق بين السعرات الحرارية التي تدخل الجسم والسعرات الحرارية التي تفقد منه، وذلك بممارسة الرياضة والحرص على التغذية الصحية.

وتابعت الكلية، أن ترجع ضرورة تناول العشاء ليلًا لأنه يجب أن لا تقل السعرات الحرارية عن 1800 سعر يوميًا، وهذا للرجال، أما السيدات لا تقل السعرات عن 1200 سعر يوميًا.

ويحصل الجسم على تقريبًا 45% من هذه السعرات من خلال الكاربوهيدرات وهي النشويات والسكريات الصحية. وفي بعض الأحيان قد تصل نسبة النشويات إلى 60 %، ومن 10 إلى 20 % بروتينات، و30% دهون.

وقالت الكلية الأمريكية للطب الرياضي، إن الطعام ليلًا بريء من زيادة الوزن، والذي يؤثر على زيادة الوزن أو نقصانه هو عدد السعرات الحرارية التي اكتسبها جسمك خلال اليوم هل تخطت الحد المسموح به أم لا؟.