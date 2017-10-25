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مشروع لنقل الركاب بسيارات تعمل بالطاقة الكهربائية في أسوان

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مصراوي Masrawy

مشروع لنقل الركاب بسيارات تعمل بالطاقة الكهربائية في أسوان

10:09 ص الأربعاء 25 أكتوبر 2017

مشروع لنقل الركاب بسيارات تعمل بالطاقة الكهربائية في أسوان

محافظ أسوان السيد وانج يونج

أسوان - إيهاب عمران:

التقى اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، السيد وانج يونج رئيس مجلس إدارة شركة "إن هاو" الصينية لتصنيع السيارات الكهربائية، والخدمات الخاصة والوفد المرافق له وذلك للارتقاء بخدمة نقل الركاب البري بسيارات صديقة للبيئة، سواء للسائحين والزائرين أو للمواطن البسيط.

حضر اللقاء كل من المهندس وائل المفتي المدير التنفيذي لشركة SUNPRISM لتكنولوجيا الطاقة، والدكتورة مونيكا حنا أستاذة الآثار بالأكاديمية العربية للنقل البحري، بالإضافة إلى مديري الاستثمار والتخطيط العمراني.

واستعرض رئيس شركة إن هاو الصينية مجالات الاستثمار التي يمكن تنفيذها في مدينة أسوان ذات الطبيعة السياحية من خلال مشروع لنقل الركاب بسيارات ذات سعة تتراوح ما بين 13 و30 راكبًا، حيث تعمل بنظام الطاقة الكهربائية، وهى متوافقة مع البيئة وتحافظ على الطقس النظيف للمدينة، كما أنها ستكون مزوّدة بكافة الإمكانيات التكنولوجية الحديثة والوسائل الترفيهية.

من جانبه، رحب محافظ أسوان بتنفيذ هذا المشروع لأنه يأتي ضمن تحويل أسوان عاصمة للاقتصاد والثقافة الإفريقية ومشتى عالمي، ما سيساهم في تشجيع السياحة ويوفر وسيلة نقل تكنولوجية ومتقدمة لمواطني المدينة.

وطالب المحافظ، الشركة بعمل خطوط الركاب بمواصفات معينة وعربات السياحة أيضًا، لافتاً إلى أنه جرى الاتفاق مع مسئولي الشركة بأن تضع تصورًا عامًا ودراسة جدوى متكاملة يراعى فيها المسافات وكثافة السيارات وأعداد الركاب.

محافظ أسوان، السيد وانج يونج

 

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