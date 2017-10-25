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الجمهوريون يفتحون تحقيقين بحق أوباما وهيلاري كلينتون

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مصراوي Masrawy

الجمهوريون يفتحون تحقيقين بحق أوباما وهيلاري كلينتون

10:01 ص الأربعاء 25 أكتوبر 2017

الجمهوريون يفتحون تحقيقين بحق أوباما وهيلاري كلينتون

هيلاري كلينتون في نيويورك في 1 حزيران/يونيو 2017.

واشنطن – (أ ف ب):

أعلن نواب جمهوريون الثلاثاء، فتح تحقيقين برلمانيين جديدين، يستهدف الأول الرئيس الديموقراطي السابق باراك أوباما بينما يستهدف الثاني المرشحة الديموقراطية السابقة للانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون.

ويرمي التحقيق بحق كلينتون إلى جلاء ملابسات قرار مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" ووزارة العدل خلال الحملة الانتخابية في 2016 بعدم ملاحقة المرشحة الرئاسية في حينه في قضية استخدامها حسابا بريديا إلكترونيا خاصا في تعاملاتها الرسمية حين كانت وزيرة للخارجية.

أما التحقيق بحق الرئيس السابق فيستهدف قرارا اتخذته في 2013 إدارته ووافقت فيه على صفقة بيع مجموعة يورانيوم وان المنجمية الكندية لشركة روساتوم الروسية. والقرار الذي أصدرته إدارة أوباما بعدما قامت المجموعة المنجمية بالعديد من التبرّعات لمنظمة كلينتون التي أسسها الرئيس السابق بيل كلينتون سمح للشركة الروسية بالاستحواذ على 20% من مخزونات اليورانيوم الأمريكي.

ويأتي هذان التحقيقان في الوقت الذي يتعرض فيه الجمهوريون والرئيس دونالد لانتقادات شديدة بسبب سلسلة تحقيقات قضائية وبرلمانية حول تدخل في حملة الانتخابات الرئاسية في 2016.

وسارع الديموقراطيون إلى اعتبار التحقيقين محاولة من الجمهوريين لـ"صرف النظر" عن التحقيقات بشأن التدخل الروسي و"الخطر الذي تشكله روسيا على الأمن القومي الأمريكي".

هذا المحتوى من

AFP

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