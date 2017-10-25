أخبار عاجلة

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

نظرية اينشتاين "للسعادة" تباع في مزاد بالقدس بـ 1.5 مليون دولار

Google+ Print

مصراوي Masrawy

نظرية اينشتاين "للسعادة" تباع في مزاد بالقدس بـ 1.5 مليون دولار

09:55 ص الأربعاء 25 أكتوبر 2017

بيعت الورقتان في مزاد مقابل 1.56 مليون دولار

لندن – (بي بي سي):

بيعت ورقتان بخط ألبرت أينشتاين يصف فيهما نظريته للعيش بسعادة في دار للمزادات في القدس مقابل 1.56 مليون دولار.

وكان عالم الفيزياء ألماني المولد الحائز على جائزة نوبل قد أعطى الورقتان لساعي بريد في طوكيو عام 1922 بدلا من منحه بقشيشا.

وقال أينشتاين لساعي البريد إنه إن كان محظوظا، فإن هذه الورقة قد تكون قيمة.

وكرس اينشتاين حياته للعلم، ولكنه أشار في مذكرته إلى أن تحقيق هدف تصبو إليه منذ أمد طويل لا يضمن السعادة.

وعندما دخل ساعي البريد إلى غرفته لتوصيل طرد، لم يكن لدى أينشتاين اي نقود ليمنحها له كبقشيش.

وكان أينشتاين آنذاك قد علم أنه فاز بجائزة نوبل في الفيزياء، وكان في اليابان لجولة من المحاضرات.

وبدلا من النقود، منح أينشتاين ساعي البريد مذكرة موقعة، مستخدما ورق فندق إمبريال هوتل في طوكيو، كتب عليها جملة واحدة بالألمانية "ستجلب حياة هادئة متواضعة سعادة أكبر من السعي وراء النجاح والقلق الدائم الذي يأتي معه"".

وكتب أينشتاين في مذكرة كتبت في الوقت ذاته "عندما توجد عزيمة، توجد وسيلة لتحقيق ما تصبو إليه".

وبيعت تلك المذكرة بـ 240 ألف دولار، حسبما قالت دار وينر للمزادات.

وقالت دار المزادات إن المبلغ الذي بيعت به المذكرتان كان أعلى بكثير من التقديرات.

وقالت الدار إن المشترى أوروبي يفضل البقاء مجهول الهوية.

ويعتقد أن البائع هو ابن شقيق ساعي البريد.

هذا المحتوى من

BBC

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • آيكان الفائزة بنوبل السلام تطالب بعدم نقض الاتفاق مع إيران

    أخبار

  • مسيرة لمئات الآلاف ببرشلونة للاحتجاج على انفصال كتالونيا

    أخبار

  • الأديب فارجاس يوسا: عدد هائل من الكتالونيين يعارضون الانفصال

    أخبار

  • جائزة نوبل للسلام رسالة إلى ترامب الذي يواجه أزمتين نوويتين

    أخبار

إعلان

c7b69b69f9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة