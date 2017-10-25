نظرية اينشتاين "للسعادة" تباع في مزاد بالقدس بـ 1.5 مليون دولار

بيعت الورقتان في مزاد مقابل 1.56 مليون دولار

لندن – (بي بي سي):

بيعت ورقتان بخط ألبرت أينشتاين يصف فيهما نظريته للعيش بسعادة في دار للمزادات في القدس مقابل 1.56 مليون دولار.

وكان عالم الفيزياء ألماني المولد الحائز على جائزة نوبل قد أعطى الورقتان لساعي بريد في طوكيو عام 1922 بدلا من منحه بقشيشا.

وقال أينشتاين لساعي البريد إنه إن كان محظوظا، فإن هذه الورقة قد تكون قيمة.

وكرس اينشتاين حياته للعلم، ولكنه أشار في مذكرته إلى أن تحقيق هدف تصبو إليه منذ أمد طويل لا يضمن السعادة.

وعندما دخل ساعي البريد إلى غرفته لتوصيل طرد، لم يكن لدى أينشتاين اي نقود ليمنحها له كبقشيش.

وكان أينشتاين آنذاك قد علم أنه فاز بجائزة نوبل في الفيزياء، وكان في اليابان لجولة من المحاضرات.

وبدلا من النقود، منح أينشتاين ساعي البريد مذكرة موقعة، مستخدما ورق فندق إمبريال هوتل في طوكيو، كتب عليها جملة واحدة بالألمانية "ستجلب حياة هادئة متواضعة سعادة أكبر من السعي وراء النجاح والقلق الدائم الذي يأتي معه"".

وكتب أينشتاين في مذكرة كتبت في الوقت ذاته "عندما توجد عزيمة، توجد وسيلة لتحقيق ما تصبو إليه".

وبيعت تلك المذكرة بـ 240 ألف دولار، حسبما قالت دار وينر للمزادات.

وقالت دار المزادات إن المبلغ الذي بيعت به المذكرتان كان أعلى بكثير من التقديرات.

وقالت الدار إن المشترى أوروبي يفضل البقاء مجهول الهوية.

ويعتقد أن البائع هو ابن شقيق ساعي البريد.