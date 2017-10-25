حاكم بورتريكو يطالب واشنطن بتسريع التعامل مع انقطاع الكهرباء عقب إعصار "ماريا"

سان خوان- أ ش أ:

طالب حاكم بورتريكو "ريكاردو روسيلو" الحكومة الفيدرالية الأمريكية بالإسراع من ردها في التعامل مع انقطاع الكهرباء في الجزيرة عقب نحو شهر من ضرب إعصار "ماريا" لها.

وقال روسيلو - حسبما ذكر تلفزيون هيئة الإٌذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأربعاء - إنه تم فقط إرسال سبع فرق من المهندسين إلى جزيرة "بورتريكو" ، التي لا يزال أكثر من 80 في المائة من سكانها يعيشون بدون كهرباء.

وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد اتخذ خلال شهر سبتمبر الماضي تدابيرا لتسريع إرسال المساعدات إلى بورتريكو المدمرة ، بعد أن ضربها إعصار ماريا، فيما تواجه إدارته انتقادات بشأن إهمال هذه الجزيرة.

وبرتوريكو إقليم من الجزر تابع للولايات المتحدة الأمريكية يقع في شمال شرق البحر الكاريبي وقد تعرض لاعصار ماريا فى الشهر الماضى وهو أقوى إعصار تشهده بورتوريكو منذ عام 1928 ووصلت سرعة الرياح قبيل أن يضرب الإعصار البلاد إلى 250 كيلومتراً في الساعة وخلف 44 قتيلا .

يذكر ان بورتريكو نظمت استفتاء فى شهر يونيو الماضى شارك فيه حوالى نصف مليون مواطن اختار معظمهم تحول الجزر الى ولاية أمريكية .