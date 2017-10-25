اليوم.. أجمل امرأة في الكون تزور الأهرمات للترويج وإنعاش السياحة

كتب- مصطفى المنشاوي

تزور الفرنسية إيريس ميتينير، ملكة جمال فرنسا والكون منطقة الأهرامات، اليوم، بهدف تسويق مصر عالميا باعتبارها واحة للأمن والاستقرار.

وأكدت وزارة السياحة، أن زيارة ملكة جمال الكون لمصر يبعث برسالة أساسية لكل العالم بان مصر بلد أمن ومستقر، فضلا عن الزيارة تؤكد على عمق العلاقات المصرية – الفرنسية في مختلف المجالات التجارية والصناعية والفنية.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن إيريس ميتينير، ملكة جمال فرنسا والكون ستشارك كعضو في فريق التحكيم الخاص بمسابقة ملكة جمال مصر، بالإضافة إلى جولاتها في مختلف أنحاء الجمهورية، والتي تشمل زيارات لاهم المعالم الاثرية والفرعونية، مشيرة إلى إنها قامت بزيارة لمكتبة الإسكندرية حيث قامت بجولة داخل أقسامها للتعرف على مقتنياتها.

ومنذ وصولها إلى مصر وتعيش إيريس ميتينير، أجواء احتفالية كبرى بدأت في اللحظة التي وطأتأقدامها أرض مصر، كما التقطت ملكة جمال الكون صورة سيلفى لها ونشرتها عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وعلقت بقولها: “أهلا بكم من القاهرة، مصر، هبطت للتو، متحمسة".

كانت إيريس ميتينير قد وصلت مطار القاهرة الدولي، حيث كان في استقبالها نسرين عثمانلى مديرة مكتب تنشيط السياحة بالمطار وفريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي.​