عمل خياطًا وهاجمه أبناء بلده لهذا السبب.. ما لا تعرفه عن ماجد المهندس

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صوت ملائكي غلّفه الإحساس بخيوط العشق الحالم، فكم أبكى من ألهب الحب قلوبهم، وهجرهم الأصحاب والأحباب، وكأنه أحد هؤلاء الذين ذاقوا من ويلاته، وكم غنّى لوطنه المكلوم (العراق)، وجاد بروافده الفنية على الدول العربية، ومنها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وغيرها، إلا أن عدم إجادته بعد للهجة المصرية حال دون تحقيق جماهيرية واسعة كباقي زملائه من المطربين العرب، ما ترتب عليه انحصار معظم حفلاته في دول الخليج.

(التحرير - لايف) يرصد لكم 10 معلومات عن الفنان العراقي ماجد المهندس بالتقرير التالي..

1- ولد ماجد عبد الأمير عذير العتابي في يوم 25 أكتوبر من عام 1971 بالعاصمة العراقية بغداد، لعائلة مسلمة بسيطة.

2- انتقلت عائلته للعيش في محافظة "الجهراء" بالكويت، ومكث فيها إلى أن احتلها العراق، ثم التحق بكلية الهندسة، والتي كانت سببًا في تلقيبه بـ"ماجد المهندس"، ورغم رفض أسرته خوض مجال الفن لكنه حقق رغبتها أولًا بإكمال دراسته ثم تعلم الموسيقى.

3- خرج مع صديقه الشاعر عزيز الرسام بحثًا عن حلم النجومية، فسافرا إلى الأردن، لكن صديقه تركه وطلب حق اللجوء السياسي إلى أستراليا، ما اضطره للعمل في محل "خياطة" والنوم فوق الطاولة التي يكوي الملابس عليها، حتى لا يموت من الجوع، إلى أن اشترى أول "عود" ليتدرب عليه وينمي موهتبه، وفق ما صرح به في حوار صحفي مع جريدة "الشرق" السعودية.

4- بعد عدة سنوات من الجهد والعناء، تنقل خلالها بين الأردن ومصر وباريس، أصدر أول ألبوماته بعنوان " مو بس أحبك" مع شركة "الخيول" التي أنتجت له عدة ألبومات أخرى، فذاع صيته، ولمع اسمه سريعًا في سماء الأغنية العربية، لتتوالى بعد ذلك نجاحاته المتكررة.

5- عمل مع شركة "روتانا" التي يملكها الأمير السعودي الوليد بن طلال، فتزايدت شهرته بفعل الدعاية الواسعة.

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6- تجمعه علاقة خاصة بالمملكة العربية السعودية، حيث غنى لها أوبريت "الجندارية 31" من التراث السعودى، فتم إعطاؤه الجنسية السعودية عام 2010، وأطلقت عليه الصحافة "الفنان السعودي ماجد المهندس"، رغم عدم تنازله عن جنسيته العراقية، ما ترتب عليه تعرضه لهجوم حاد من أبناء الشعب العراقي، الذين اتهموه بتخليه عن بلده الأم، نافيًا في حوار صحفي مساعدة فنان العرب محمد عبده في حصوله على الجنسية السعودية.

7- يعيش في مصر لفترات طويلة، ويحب شعبها فقال عنه في حوار مع مجلة "سيدتي": "المصريون يعطونني أفضل ما لديهم بحكم العلاقة التي تربط بيني وبينهم"، كما غنى لمصر عقب فترة الثورة أغنية "قالوا عنها"، لكن عدم إجادته للهجة المصرية، حال دون إنتاج ألبومات "مصرية".

8- تزوج من سيدة تونسية وأنجب ولدًا وحيدًا أسماه "محمد"، ولكنه أشار في حوار صحفي إلى خوضه العديد من تجارب الحب الفاشلة، ولعل هذا الشجن الذي سكن قلبه ينعكس على معظم أغنياته.

9- ترددت شائعات تفيد بزواجه من شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، خاصة بعد ظهوره معها على غلاف مجلة "زهرة الخليج"، لكنه أكد عدم صحتها قائلًا: "يشرفني الزواج بنجوى كرم، لكن العلاقة بيننا لا تؤهلنا للزواج، لأنها في رأيي قائمة على الاحترام المتبادل فقط".

10- لُقب بـ"صاحب الصوت الماسي"، ونال خلال مشواره الفني العديد من الجوائز، كان أبرزها جائزة أفضل مطرب عربي في حفل توزيع جوائز الموركس دور، ومن أهم ألبوماته "أنت تجنن" و"دقات قلبي" و"انسى" و"اذكريني".