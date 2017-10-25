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شبيه «الزعيم» الذي يعمل في الدراما الخليجية.. 7 معلومات عن نصر حماد

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لم يربطه بالزعيم عادل إمام سوى ملامح شبه متطابقة، أما باقي الراوبط فقدحاول تقليدها من حيث أسلوب الأداء وطريقة الكلام بجانب الابتسامة وتسريحة الشعر، لذا لم يتعد دوره "كومبارس" في حياة عادل إمام، يقلده في كل شيء أملًا في الحصول على نصف حظه من الشهرة والثراء التي يُحسد عليها الزعيم فى كل وقت.


(التحرير - لايف) يرصد لكم 7 معلومات عن الفنان نصر حماد بالتقرير التالي..

1- ولد في يوم 25 أكتوبر من عام 1958.

2- اشتهر بتقديم الأدوار الكوميدية فى أفلام "المقاولات" التجارية التي كانت سائدة في السينما بفترة الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي، أبرزها (خمسة وخميسة، الطريق إلى مستشفى المجانين، الأب الشرعي)، ولكنه لم يترك بصمة هامة فى أعماله.

3- استغل الشبه الكبير بينه وبين عادل إمام  كمادة هامة لأداء أدواره الكوميدية، من حيث حركات اليدين وأسلوب الكلام، ونبرة الصوت وحتى الملابس الشهيرة لعادل إمام، وأبرزها "البدلة الجينز".

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4- شارك في العديد من الأعمال الفنية ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، من أبرزها فيلم "انتحار مدرس ثانوى"، ومسرحية "البلدوزر"، ومسرحية "عبده يتحدى رامبو"، وفيلم "العجوز والبلطجى"، وفيلم "الصعايدة جم".

5- اختفى فجأة من الحياة الفنية في ، واتجه مع مطلع الألفينيات إلى العمل بالدول العربية منها الكويت وقطر، ومن أعماله الخليجية (عجيب غريب، زمان لول).

6- ترددت أنباء عن منعه من التمثيل في دبي بتعليمات من الزعيم عادل إمام، كما قيل إن الفنان الكبير منح مبلغًا ماليًا لـ"الكومبارس" حتى يتوقف عن تقليده في الأعمال الفنية، لكنها مجرد أنباء لم يتم تأكيدها أو نفيها من جانب الزعيم.

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7- لا يزال يعمل بالخليج حتى هذا الوقت، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا صورة له بعد تقدمه في العمر، والتى أصبحت ملامحه أكثر تشابهًا مع ملامح الفنان عادل إمام.

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