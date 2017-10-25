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وكيل تعليم القليوبية يتنازل عن دعوى «سب وقذف» ضد عضو حزب الوفد

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وكيل تعليم القليوبية يتنازل عن دعوى «سب وقذف» ضد عضو حزب الوفد وكيل تعليم القليوبية يتنازل عن دعوى «سب وقذف» ضد عضو حزب الوفد

التحرير

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أعلن طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية التنازل عن دعوى السب والقذف التي أقامها ضد سلامة  الغرياني عضو حزب الوفد بأمانة مركز كفر شكر. 

جاء ذلك عقب تقدم "الغرياني" باعتذار لوكيل الوزارة خلال لقائه بمحمد الفقي النائب الأول لرئيس حزب الوفد بالمحافظة ومحمد عراقي أبو جبل رئيس لجنة الوفد بكفر شكر وجورج جاد رئيس لجنة الوفد بمدينة بنها .

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كان "الغرياني" قد نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك انتقادات لسياسات وكيل الوزارة تضمنت سب علني لشخصه ووصفه بأوصاف نابية ما دعا وكيل الوزارة لإقامة دعوى قضائية ضده، ونجحت جهود قيادات الحزب في التدخل وحل الأزمة.

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التحرير

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