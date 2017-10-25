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الكونجرس يقر 36 مليار دولار لمساعدة المناطق المنكوبة بالأعاصير والحرائق

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مصراوي Masrawy

الكونجرس يقر 36 مليار دولار لمساعدة المناطق المنكوبة بالأعاصير والحرائق

09:40 ص الأربعاء 25 أكتوبر 2017

الكونجرس يقر 36 مليار دولار لمساعدة المناطق المنكوبة بالأعاصير والحرائق

سكان يملأون قوراير بلاستيكية بمياه من قناة في توا

واشنطن – (أ ف ب):

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء على تخصيص مساعدة إضافية بقيمة 36,5 مليار دولار للمناطق المنكوبة من جراء الأعاصير والحرائق التي ضربت مؤخرا مناطق أمريكية عدة.

وبعدما كان مجلس النواب أقر في 12 الجاري هذه المساعدة، صوت مجلس الشيوخ الثلاثاء بأغلبية كبيرة لصالح صرف هذه الأموال، لتصبح بذلك هذه المساعدة قانونا لا يحتاج إلا لمصادقة الرئيس دونالد حتى يدخل حيز التنفيذ.

وستصرف الاموال التي اقرها الكونجرس كالتالي: 18,7 مليارات دولار لميزانية الوكالة الفيدرالية للحالات الطارئة (فيما)، و16 مليار دولار لبرنامج التأمين الفيدرالي ضد الفيضانات، و576 مليون دولار لمكافحة الحرائق.

أما جزيرة بورتوريكو الأميركية التي اجتاحها الإعصار المدمر ماريا في 20 سبتمبر فستكون حصتها من هذه الأموال 1,27 مليار دولار.

وتضاف هذه الأموال إلى مساعدة أولى بقيمة 15,25 مليار دولار كان الكونجرس وافق في 8 سبتمبر على تخصيصها لثلاث ولايات هي تكساس ولويزيانا اللتين اجتاحهما في حينه الإعصار هارفي وفلوريدا التي كانت تتحضر يومها لوصول الإعصار إيرما.

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