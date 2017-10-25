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إقليم كردستان يعرض على بغداد "تجميد نتائج" الاستفتاء على الاستقلال

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مصراوي Masrawy

إقليم كردستان يعرض على بغداد "تجميد نتائج" الاستفتاء على الاستقلال

09:38 ص الأربعاء 25 أكتوبر 2017

بارزاني

أربيل – (أ ف ب):

عرضت حكومة إقليم كردستان على بغداد تجميد نتائج الاستفتاء على الاستقلال، الذي أثار أزمة كبيرة مع الاتحادية منذ نحو شهر.

وتشترط بغداد إلغاء نتائج عملية التصويت هذه لبدء أي عملية تفاوض، بعيد تقدمها وسيطرتها على مناطق متنازع عليها من قوات البشمركة الكردية.

وفي بيان نشر ليل الثلاثاء الأربعاء، قالت حكومة الإقليم إنه "من منطلق المسؤولية أمام شعب كردستان والعراق نقترح للحكومة والشعب والرأي العام العراقي والعالمي (...) تجميد نتائج الاستفتاء (...) وبدء حوار مفتوح مع الحكومة الاتحادية وفق الدستور".

كما يقترح النص المؤلف من ثلاث نقاط "وقف اطلاق النار فورا ووقف جميع العمليات العسكرية في إقليم كردستان"، بعد مقتل نحو 30 من قوات البشمركة والقوات العراقية في اشتباكات خلال عملية "إعادة فرض الأمن" في مناطق متنازع عليها، وخصوصا محافظة كركوك الغنية بالنفط.

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