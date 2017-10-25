أطعمة مفيدة لصحة أسنانك‎.. منها "القرنبيط"

كتبت - نانسي فايز الرويني:

يلعب ما نأكله دورًا كبيرًا في الحفاظ على صحة أسناننا، وكشف طبيب الأسنان الأسترالي الدكتور "ستيفن لين" الأطعمة التي يجب تناولها للحفاظ على صحة الأسنان، بحسب ما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وهذه الأطعمة هي:

1- كبد الأبقار والأسماك والحليب والبيض، لإحتوائها على فيتامين (أ).

2- الأسماك الدهنية، ومنتجات الألبان، لإحتوائها على فيتامين (د).

3- الجبن اللزج والبيض والزبدة والكبد والسلامي، لإحتوائها على فيتامين (K2).

4- السبانخ والقرنبيط والمكسرات، لإحتوائها على فيتامين (E).