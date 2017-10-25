بالصور ... إزالة 11 حالة تعد على الأرض الزراعية بسوهاج
بالصور ... إزالة 11 حالة تعد على الأرض الزراعية بسوهاج
09:53 ص الأربعاء 25 أكتوبر 2017
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بالصور.. محافظ أسيوط والقيادات الأمنية تعزي أسرة الشهيد المقدم أحمد
سوهاج - عمار عبد الواحد:
أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، عن إزالة 11 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية، بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج.
وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة وإزالة أي تعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية فورًا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين.
من جانبه، أوضح اللواء أحمد طارق، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج أن الوحدة المحلية نفذت حملة بالتعاون مع الجهات الأمنية وبمشاركة عمال ومعدات الوحدة المحلية وإدارات الأملاك والتنظيم والإدارة الزراعية بسوهاج بإزالة تلك المخالفات.
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