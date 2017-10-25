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برلماني عراقي: فتح باب الحوار مع كردستان مرهون بإلغاء نتائج الاستفتاء وليس تجميدها

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مصراوي Masrawy

برلماني عراقي: فتح باب الحوار مع كردستان مرهون بإلغاء نتائج الاستفتاء وليس تجميدها

09:23 ص الأربعاء 25 أكتوبر 2017

برلماني عراقي: فتح باب الحوار مع كردستان مرهون بإلغاء نتائج الاستفتاء وليس تجميدها

بغداد- أ ش أ:

دعا عضو مجلس النواب العراقي عن التحالف الوطني حيدر الفوادي إلى ضرورة عدم فتح باب للحوار مع رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني إلا بعد إلغاء نتائج الاستفتاء وليس تجميدها.

وقال الفوادي، في تصريح خاص لقناة السومرية نيوز اليوم الأربعاء، إن على الاتحادية بسط سلطتها على الإقليم ومن ضمنها السيطرة على المطارات والمنافذ الحدودية وآبار النفط.مطالبا رئيس الوزراء بدفع رواتب الموظفين وقوات البيشمركة من بغداد مباشرة بعد احكام سيطرة الحكومة الاتحادية على كل الاراضي العراقية.

وكانت حكومة اقليم كردستان قد أعلنت تجميد نتائج الاستفتاء، ودعت الى وقف اطلاق النار فورا وطالبت البدء بحوار مفتوح بين أربيل وبغداد.

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