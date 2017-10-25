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تقرير: وفد أوروبي يصل إلى غزة لتفقد أوضاع معبر رفح

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مصراوي Masrawy

تقرير: وفد أوروبي يصل إلى غزة لتفقد أوضاع معبر رفح

09:21 ص الأربعاء 25 أكتوبر 2017

تقرير: وفد أوروبي يصل إلى غزة لتفقد أوضاع معبر رفح

غزة- (د ب أ):

أفادت وكالة "معا" الفلسطينية بأن وفدا أوروبيا وصل إلى قطاع غزة اليوم الأربعاء عبر معبر بيت حانون "إيرز".

ونقلت عن مصادر مطلعة أن الوفد المكون من 12 شخصا وصل إلى القطاع "للاطلاع على أوضاع معبر رفح البري."

وأكدت المصادر أن الزيارة "تأتي بتنسيق مع السلطة الفلسطينية، في إطار ترتيب أوضاع معبر رفح، تنفيذا لاتفاق المصالحة".

وبينت المصادر أن الأمور غير واضحة بخصوص ما إذ كان سيتم تطبيق اتفاقية 2005 التي تشترط وجود أوروبي على المعبر.

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مصراوي Masrawy

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