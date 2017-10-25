اليوم.. بدء قرعة الأراضي العلنية بمدينة العبور والسادات و15 مايو

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مواعيد وأماكن إجراء القرعة العلنية اليدوية للحاجزين لقطع أراضى القرعة "24024 قطعة"، سواء لكل من أراضى الإسكان الأكثر تميزاً، والمتميز، والاجتماعي.

وقال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، في بيان، إنه سيتم اليوم الأربعاء، إجراء القرعة للأراضي التالية بمدينة 15 مايو: (فيلات منطقة الـ13 فدانًا امتداد المجاورة 9 مسلسل 1، وعمارات منطقة الـ13 فداناً امتداد المجاورة 9 مسلسل 2، وذلك لمن دفعوا 100% كحد أدنى لأعلى نسب سداد المقدم، والمركز الفرعي مسلسل 3، وشرق الطريق الدائري مسلسل 4، وذلك لجميع الحاجزين).

وأشار إلى أنه سيتم إجراء القرعة أيضًا للأراضي التالية بمدينة السادات: (الحي المتميز بالمجاورتين (2، 5) مسلسل (1، 2)، وذلك لجميع الحاجزين)، وللأراضي التالية بمدينة العبور: (عمارات منطقة الـ2600 فدان – شمال المدينة مسلسل (1، 2)، وذلك لمن دفعوا 100% كحد أدنى لأعلى نسب سداد المقدم)، وذلك بنادي المقاولون العرب.