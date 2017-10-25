أخبار عاجلة

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

اليوم.. بدء قرعة الأراضي العلنية بمدينة العبور والسادات و15 مايو

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اليوم.. بدء قرعة الأراضي العلنية بمدينة العبور والسادات و15 مايو

09:12 ص الأربعاء 25 أكتوبر 2017

اليوم.. بدء قرعة الأراضي العلنية بمدينة العبور والسادات و15 مايو

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مواعيد وأماكن إجراء القرعة العلنية اليدوية للحاجزين لقطع أراضى القرعة "24024 قطعة"، سواء لكل من أراضى الإسكان الأكثر تميزاً، والمتميز، والاجتماعي.

وقال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، في بيان، إنه سيتم اليوم الأربعاء، إجراء القرعة للأراضي التالية بمدينة 15 مايو: (فيلات منطقة الـ13 فدانًا امتداد المجاورة 9 مسلسل 1، وعمارات منطقة الـ13 فداناً امتداد المجاورة 9 مسلسل 2، وذلك لمن دفعوا 100% كحد أدنى لأعلى نسب سداد المقدم، والمركز الفرعي مسلسل 3، وشرق الطريق الدائري مسلسل 4، وذلك لجميع الحاجزين).

وأشار إلى أنه سيتم إجراء القرعة أيضًا للأراضي التالية بمدينة السادات: (الحي المتميز بالمجاورتين (2، 5) مسلسل (1، 2)، وذلك لجميع الحاجزين)، وللأراضي التالية بمدينة العبور: (عمارات منطقة الـ2600 فدان – شمال المدينة مسلسل (1، 2)، وذلك لمن دفعوا 100% كحد أدنى لأعلى نسب سداد المقدم)، وذلك بنادي المقاولون العرب.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • جهاز القاهرة الجديدة يُعلن موعد تسليم وحدات "دار " بالقرنفل

    أخبار

  • اليوم.. بدء قرعة الأراضي العلنية بـ 6 أكتوبر وزايد والشروق

    أخبار

  • بالخرائط.. طرح 16 ألف قطعة أرض إسكان متميز بـ 7 مدن

    أخبار

  • الإسكان: تعويض 1300 أسرة بمثلث ماسبيرو.. والانتهاء من هدم المنازل

    أخبار

إعلان

fd2b077fa3.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة