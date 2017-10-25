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اليوم.. "إسماعيل" يترأس اجتماع الحكومة ويزور الأقصر

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مصراوي Masrawy

اليوم.. "إسماعيل" يترأس اجتماع ويزور الأقصر

09:09 ص الأربعاء 25 أكتوبر 2017

كتب- محمد غايات: 

يترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء اجتماع مجلس الوزراء، وذاك بمقرالمجلس.

ومن المقرر أن يناقش المجلس العديد من الملفات الاقتصادية والأمنية ومراجعة سير عمل المشروعات التنموية الجاري تنفيذها،كما يناقش المجلس في اجتماعه اليوم مشروع قانون البناء الموحد تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب للموافقة عليه.

ويعقب ذلك توجه رئيس الوزراء إلي محافظة الاقصر لمتابعة مجموعة من المشروعات التنموية وتفقد طريق الكباش بعد تطويره كما يتفقد مشروعات للإسكان الاجتماعي ومحطة لرفع المياه بالإضافة الي تفقد البر الغربي بمنطقة المعابد.

 

كما يعقد رئيس الوزراء اجتماعا مع القيادات المحلية بالمحافظة يعقبة اجتماع لأعضاء مجلس النواب للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم ورؤيتهم للنهوض بالبلاد.

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مصراوي Masrawy

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