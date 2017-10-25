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6 استخدامات لـ"الفازلين" ربما لا تعرفها.. منها "ملمع أحذية ومزيل لبقع الملابس"

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مصراوي Masrawy

6 استخدامات لـ"الفازلين" ربما لا تعرفها.. منها "ملمع أحذية ومزيل لبقع الملابس"

08:34 ص الأربعاء 25 أكتوبر 2017

6 استخدامات لـ"الفازلين" ربما لا تعرفها.. منها "م

كتب - هشام عواض:

الفازلين من منتجات التجميل التي لا غنى عنها لأي امرأة، لفوائده الكثيرة في ترطيب الجلد والشعر والرموش وغيرهم من أجزاء الجسم.

وهناك فوائد أخرى للفازلين قد لا تعرفيها، منها كوسيلة تنظيف وغيرها من الأمور، التي ذكرها موقع "byrdie" المختص بالجمال والبشرة، وهي:

- ترطيب بعد الحلاقة
الرجل أيضاً يمكنه الاستعانة بالفازلين في العناية الشخصية، وذلك باستخدامه كمرطب للذقن بعد الحلاقة.

- ملمع للأحذية
الفازلين يمكنك استخدامه في العناية بحذاءك أيضاً، وذلك كملمع للأحذية الجلدية، ويضيفعي عليها بريقًا كأنها جديدة.

- إزالة بقع المكياج على الملابس
يساعد الفازلين على إزالة البقع الصعبة على قطع ملابسك، أو المفروشات المنزلية.

- مزيل لمكياج العيون
يزيل الفازلين بقايا مكياج العيون بفاعلية وبسرعة.

- قبل طلاء الأظافر
وضع الفازلين على أظافرك قبل الطلاء يساعد على عدم التلطيخ حولها، وثبات الطلاء على الأظفر فقط.

- سهولة ارتداء الأقراط
في بعض الأحيان قد تعانين صعوبة في ارتداء أقراط الأذن، لهذا يمكنك وضع فازلين الذي يساعد على سهولة نفاذ القرط من أذنك دون ألم.

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