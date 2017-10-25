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شركة طيران بريطانية تحتفل بركابها بالـ"دي جي" والشمبانيا.. والسبب

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مصراوي Masrawy

شركة طيران بريطانية تحتفل بركابها بالـ"دي جي" والشمبانيا.. والسبب

08:31 ص الأربعاء 25 أكتوبر 2017

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بأقل تكلفة.. هكذا تقضي إجازة رأس السنة في دبي

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بأقل تكلفة.. هكذا تقضي إجازة رأس السنة في دبي

كتبت- بسمة أبوطالب:

تصرف غير تقليدي قامت به شركة الطيران البريطانية "Air Charter Service"، من خلال استضافتها لـ 100 ضيف على درجة رجال الأعمال بطريقة القرعة ، على متن طائرة إيرباص A340 متجهة إلى مدينة فرانكفورت الألمانية ليحصلوا على امتياز غريب من نوعه .

تم اختيار الضيوف المتجهين إلى حضور مهرجان " BigCityBeats' World Club Dome " لموسيقى الدي جي، فجاءت هذه الرحلة لتُكمل أجواء الحماس لدى الضيوف.

كان على متن الطائرة أيضاً، بعض من الرعاة الرسميين للحدث، وأصدقاء ومشجي الأشخاص المشاركين في المهرجان من صانعي الموسيقى "DJs".

بدأت الطائرة رحلتها من مطار لندن ستانستيد الدولي، وتوقفت في مدينة ميونخ الألمانية، وأنهت رحلتها في مدينة فرانكفورت، ليكون في استقبال الضيوف، الشمبانيا.

قالت "كارولين فيرف"، العضو المنتدب لشركة Air Charter Service"" ألمانيا: "رتبنا العام الماضي طائرة "بوينج B747" للقيام بهذه الرحلة، لكننا كنا نريد أن يكون الأمر أكثر حصرية، فاخترنا هذه المرة طائرة أصغر حجماً، لجعل الرحلة أكثر خصوصية".

وامتلأت مقاعد الطائرة بشعارات المهرجان، بالإضافة إلى تقديم البيرة والأطعمة الخفيفة للضيوف.

 

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