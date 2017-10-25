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اليوم.. السيسي يلتقي شركات فرنسية ويزور البرلمان

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اليوم.. السيسي يلتقي شركات فرنسية ويزور البرلمان اليوم.. السيسي يلتقي شركات فرنسية ويزور البرلمان

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يبدأ اليوم الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح ، نشاطه فى ثالث أيام زيارته الرسمية للعاصمة الفرنسية باريس، بزيارة مقر وزارة الاقتصاد والمالية، حيث سيعقد لقاء مع مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية، ثم يتوجه إلى مقر إقامته في باريس للقاء سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. 

ويزور السيسي مقر الجمعية الوطنية "الغرفة الثانية للبرلمان"، ثم يختتم نشاطه مساء اليوم بزيارة مجلس الشيوخ "الغرفة الأولى للبرلمان".

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كان التقى الرئيس السيسي أمس، فى اليوم الثاني لزيارته  لباريس هيرفى جيلو الرئيس التنفيذى لشركة "نافال" للصناعات العسكرية البحرية، كما أجريت له مراسم استقبال رسمية، وعقد جلسة مباحثات ناجحة مع النظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه.

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