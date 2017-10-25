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الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 30

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الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 30 الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 30

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارًا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وتقل الرؤية في الشوائب العالقة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط الأمطار هناك والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :
 
الصغرى العظمى

القاهرة 20 30

وسط الدلتا 20 30

الإسكندرية 17 29

بلطيم 17 28

مرسى مطروح 17 26

السلوم 15 25

سيوة 17 26

بورسعيد 21 28

دمياط 18 28

العريش 14 30

رفح 14 29

الإسماعيلية 17 31

السويس 18 31

رأس سدر 20 29

نخل 10 25

نويبع 23 27

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الطور 17 27

شرم الشيخ 22 29

الغردقة 20 30

مرسى علم 20 29

الفيوم 16 30

بنى سويف 17        30

المنيا 15 31

أسيوط 15 30

سوهاج 16 31

قنا 17 31

الأقصر 16 32

أسوان 18 32

أبوسمبل 18 32

الوادى الجديد 14 30

شلاتين 22 30

أبو رماد 23   29

رأس حدربة 24       28

حلايب 25 28

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